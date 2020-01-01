Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigortacının sorumluluğu;sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının,taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesih olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen İHTARNAMEDE borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar edilir.Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.”denmiştir.

Bu çerçevede peşin tutar ödenmemişse poliçe yürürlüğe girmeyeceğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak peşin tutar ödenmiş ancak takip eden taksitlerden herhangi biri ödenmemiş ve belirtilen süreler dahilinde sigorta şirketi tarafından bilgilendirmeler yapılmışsa poliçeniz iptal olacak ve hasar gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak sigorta şirketi tarafından temerrüd durumunda bilgilendirme yapılmamışsa hasarınız muaccel olan kalan taksitleriniz düşerek ödenecektir.