Benim Kaskom, sunduğu esnek teminat paketleri ile ihtiyaç ve bütçeye göre tamamen isteğinize bağlı olarak şekillendirilebilen, üstüne indirim opsiyonları sunan, Generali’nin "bildiğin gibi olmayan" kasko ürünüdür.

İstersen tam kapsamlı, istersen sadece ihtiyaç duyduğun risklere karşı güvence sağlayan Benim Kaskom sigortası ile ne kadar ödemek istersen o kadar öde!