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Nielsen tarafından, 18-55 yaş arasında 4035 tüketici ile Şubat - Mart 2019 tarihlerinde bağımsız olarak yaptığı yenilikçi ürünler anketi sonucunda Kasko Sigortası kategorisinde seçilmiştir.

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200 Yıllık Sigortacılık Deneyimi

Generali Sigorta, 200 yıllık sigortacılık deneyimi ve 150 yıldır Türkiye’de hizmet göstermenin gururuyla müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.

Eskişehir

Bilgi verirken gayet anlaşılır ve dürüst
07/08/2019

Ankara

Sigorta ve kasko yaptırırken yanında verilen ekstra hizmetler iyi diğer sigortaların bir çoğunda bulunmuyor hizmet kalitesi güzel ben memnunun
07/08/2019

İstanbul

Fiyatının diger sirketlerden hesaplı olması ödemede kredi kartına olan vade taksit sayısı.
07/08/2019

Gaziantep

Güzel ve kaliteli servis uygun fiyat ve yüksek getirili sigorta paketleri sunmanız.
06/08/2019

İstanbul

Iki kasko döneminde de beraber çalıştığım şirketinizle birlikte olmaktan cok memnunum. Müşteri memnuniyeti ilkesinizi her gecen gun daha ileriye getirmeniz dilegi ile iyi calismalar
06/08/2019

Çorum

Hizmet sunumu, diyalog ve paket anlatımı
06/08/2019

İstanbul

Müşteri temsilcisinin yaklaşımı bütün detayları anlatması ve fiyatın diğer firmalara göre düşük olması.
06/08/2019

İzmir

Uygun fiat ve sigortamızı takip edip, ilgilenmeniz.
05/08/2019

Balikesir

Çok ilgili bir firma. Sigorta ve kaskomun süresi dolmadan önce beni aradılar. Benimle ilgilenen Caner beye ayrıca teşekkür ederim.
05/08/2019

Ankara

Aktif iletişimi olması nedeniyle,
05/08/2019

Tekirdag

Müşteriye iletişimin çok ğüzel ve açıklamalarız çok olumlu
05/08/2019

İstanbul

Vermiş olduğunuz fiyat teklifi vede sunmuş olduğumuz ek paketler
04/08/2019

Muğla

Arayan arkadaşın tüm detayları ile bilgi vermesi güzeldi. Ben kaskomu arkadaşıma yaptırdığım için teklifinizi kabul etmmedim. Teşekkürler.
03/08/2019

İstanbul

Önceki sene iletişim hatasından oluşan poliçemin yenilenme işlemini duyarlılıkla inceleyip avantajlarımı devam etirerek benden müşteri memnuniyetini tam puan olarak kazanmışlardır.
03/08/2019

İstanbul

Bütün sorularıma tam olarak cevap aldım. Teşekkürler Ferhat bey.
03/08/2019

İstanbul

Kasko içerikleri açıklayıcı ve istediğim seçeneği kendim ekleyip çıkarabiliyorum
03/08/2019

İstanbul

Kurumsal olma farkındalığının bilinci ile sigortacılığın güven olduğu kavramını özümsemiş bir kuruluş yeni araç aldığımda yine sizden kasko trafik fiat alacağım teşekkürler
03/08/2019

Ankara

Fiyat performans gayet güzel geri dönüş ve müşteri ilişkileri gayet güzel
02/08/2019

Bursa

Müşteri temsilcisinin ilgisi alakası
02/08/2019

Muğla

SİGORTACI HASAR ANINDA BELLİ OLUR DİYELİM :)
02/08/2019

İstanbul

Generaliye teşekkür ederim. Hasar ödemesi için müşteri temsilcisi elinden geleni yaptı ve geciktirmeden ödememi aldım.
02/08/2019

İstanbul

Fiyat olarak uygunsunuz ve paket içeriği geniş
31/07/2019

İstanbul

Iletisimde bulunan bayan beni ikna etti. Avrupanin en buyuk ucuncu sigorta sirketi olmasi. Koklu kurulus olmasi. Etkili oldu. Fiyat ve teklif te gayet iyi.
30/07/2019

Antalya

Betül hanımın müthiş ilgili ve işini biliyor olmasından dolayı tavsiye ederim
29/07/2019

İzmir

Daha önce yaptırdım sorun yaşamadım
29/07/2019

İstanbul

Her şey tam zamanında ve istediğim gibi oldu
27/07/2019

Eskişehir

Kısa zamanda net bildirimler aldım. Fiyat iyi. Kapsam yeterli.
27/07/2019

İstanbul

Müsteri hizmetleri cok ilgili ve fiyatları makul seviyede
27/07/2019

Ankara

Ankara volan yetkili servisin memnuriye ti
27/07/2019

İstanbul

Sigorta olarak üstünüze düşen tüm vazifeleri eksiksiz yaptınız sadece çalışacağınız özel servis firmalarını daha titiz seçmelisiniz
27/07/2019

Bursa

Müşteri temsilcilerinin ilgisi çok iyi
27/07/2019

İstanbul

Hiç bir sorun yaşamadım. Gayet memnunum.
25/07/2019

Mersin

Fiyat uygunluğunun yanı sıra, kasko kapsamı olarak diğer kasko acentelerinden daha uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir.
25/07/2019

İzmir

Yakın ilgi ve alalarından dolayı tsk ederim
23/07/2019

Karaman

Müşterisi ile yakından ilgilenmeleri.
21/07/2019

Adana

İyi bir sigorta şirketi,fiyat yüksek geldiği için yaptıramadım
20/07/2019

Sivas

Müşteri adayıyla diyalog mükemmeldi.
20/07/2019

İstanbul

Uygun fıyat yardımcı olma konusunda gayretlı ve nezaket sahıbı bır personel
19/07/2019

İstanbul

Kasko içeriği ve müşteri danışmanı
18/07/2019

İstanbul

Kaza anından itibaren dosya sonuçlanıncaya kadar geçen sürede, çok sıcak samimi ilgi. Herşey bildirilen süre içerisinde gerçekleşti
18/07/2019

İstanbul

Hizmet ve fiyat kaliteniz gayet iyi.
15/07/2019

İzmir

Memnuniyet ve anlaşılır açıklama sadece eksik olan bekleme süresi
14/07/2019

İstanbul

Uygun fiyat, ilgili müşteri temsilcisi ve poliçenin en dolu paket olması.
13/07/2019

İzmir

Uygun fiyat politası, marka imajı
13/07/2019

İstanbul

Iletişimi pozitif Mustafa Çelik beyin katkısı çok oldu
12/07/2019

Gaziantep

İlgi ve Alakanızdan dolayı teşekkürler ederim.
12/07/2019

İstanbul

Hasarın hızlı ve sorunsuz çözümlenmesi çok değerli
12/07/2019

İstanbul

İlgili ve güler yüzlü personel, kaliteli ve hızlı hizmet. Teşekkürler generali sigorta.
12/07/2019

İstanbul

Satış personeli ilgi ve alakası
11/07/2019

İstanbul

Satış temsilcisinin göstermiş olduğu ilgi ve alaka. Sorduğum her soruya açıklayıcı ve net yanıtlar vermesi.
11/07/2019

Kocaeli

Aradiğimda ilgileri mükemmeldi dönüş saatini söledikleri gibi ddedikleri saatte dönüş sağladilar aracimin resmini çekmeye gelceklerdi ama henüz gelen olmadi
11/07/2019

Zonguldak

Hasardan sonra hemen İlgilendiler. Teşekkürler
10/07/2019

İstanbul

Süratli ödeme ve evrakla zaman kaybetmeme
10/07/2019

Bursa

Her soruma açık ve net cevap aldığım için.
09/07/2019

İstanbul

Fiyat ve ayrıntılı olmasından tavsiye ederim
09/07/2019

İstanbul

Her konuda yardımcı sigorta şirketi
07/07/2019

İstanbul

Uygun fiyat ve yeterli bilgi sahibi tuğçe yamak hanımefendiye teşekkür etme şansım da buradan sağlamış oldunuz
06/07/2019

Muğla

Beklediğim hizmetleri yeterince ve hızlı aldım.
06/07/2019

İstanbul

Genel olarak memnunun Ama eksiklikler var bilgilendirmede
06/07/2019

İzmir

Servis ,ikame araç,orijinal yedek parça
05/07/2019

Zonguldak

Müşteri temsilcisinin güler yüzlü ve memnun edici davranması Fiyat konusunda diğer kasko şirketlerine göre adil fiyat vermesi
05/07/2019

İstanbul

Sigorta danışmanlarının müsteriye olan Davranış ve konusmalari çok iyi. ..
05/07/2019

Gaziantep

Daha öncede Generali sigortayı tercih etmiştim ve sorunlarımla zaman kaybetmeden ilgilendi.
05/07/2019

Ankara

Müşteri hizmetlerindeki asistan arkadaşla (Uğur Bey) yapılan görüşmeler.
05/07/2019

Kocaeli

İlgili Satış Temsilciniz Uğur Gündoğdu Bey' e çok teşekkür ederim..
04/07/2019

İzmir

İlgi alaka hoş görü müşteri memnuniyeti
04/07/2019

Aydin

Serkan Yenici Beyin vermiş olduğu kusursuz destek için!
03/07/2019

Eskişehir

Mini kasko avantajı ve aracım 10 yaş üstü olmasına rağmen mini kasko yapıldı birçok firma kasko yapmıyor
02/07/2019

Manisa

En Uygun fiat. Musteri ile iyi iliski ve iletisim. Cagrı merkezi ilgili ve çok kobar. Güven hissi vermesi. Güven saglaması.
30/06/2019

İstanbul

Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyatlı olması ve de ödeme kolaylığı olması
28/06/2019

Malatya

Tuğçe Yanık arkadaşımızın çok içten ve yardımsever yaklaşımı beni ikna etti.
24/06/2019

İstanbul

Görüşme yaptığım müşteri temsilcim konusuna çok hakimdi. Ikna kabiliyeti yüksek ve işine duygu katarak yapan bir çalışandı. Urun satışı ve hizmet kalitesi yüksekti. Teşekkürler.
22/06/2019

Balikesir

Müşteri temsilcim çok ilgileniyor sağolsun defalarca aradı
21/06/2019

Balikesir

Herkes reklam yapar da aslolan gerçektir teșekkürler
21/06/2019

Konya

İlgi, alaka süper. Hizmet kaliteli.
20/06/2019

Ankara

Müşteri temsilcinizin ilgisi ve sunduğu avantajlar.
19/06/2019

İstanbul

Hızlı işlem ve kolay iletişim ve muhatap var
19/06/2019

İstanbul

Danismanlarin davranislarindaki yardimseverligi ve policeyi ihtiyacimiza göre sekillendirebilme
19/06/2019

Tekirdag

Kolay iletişim ve poliçelenme Şeffaflık
18/06/2019

Balikesir

FİYAT KALİTE PERFORMANSINDAN DOLAYI.
17/06/2019

İstanbul

Cok ilgili personel ve oldukca tatmin edici urun yelpazesi ve fiyat..
15/06/2019

Ankara

Memnum kaldım , yetmezmi fiyat uygun hizmetleri güzel ,
14/06/2019

Antalya

Arkadaşlar çok ikna ediciydi ayrıca teminatlara göre fiyatlarınız çok avantajlı.
13/06/2019

İstanbul

Genel olarak ihtiyaçlara hitap eden bir kuruluş.
13/06/2019

Tekirdag

Tam zamanında aramaları ve sabırla anlatıp sorulara cevap vermeleri hoşuma gitti. Fiyatı uygun tutmaları ve sigortalı lehine maddelerin çokluğu tercih sebebi olmuştur.
13/06/2019

Antalya

Betul hanim gercekten cok ilgili ve aydinlatici bir sigortaci beni yaptirmia oldugum euroko sigortadan vazgecirdi ve beni kazandi
13/06/2019

Gaziantep

Müşteri memnuniyetine verilen değer
13/06/2019

İstanbul

Önceki kaskolarımda mini onarım yılda 4 sefer değil bir seferdi. Buna karşın fiyatı da uygundu.
12/06/2019

Samsun

Yapılan başvurularda sorun çıkmadan hızlı şekilde sorunlar çözüldü.
11/06/2019

Ankara

4. Yıl müşterisi olarak, müşteri İle iletişim, çözüm odaklı çok güzel....
11/06/2019

İzmir

Aracımda oluşan hasar ve kaza durumunda çok yakından ilgilenildi. Kısa sürede çözüm sağlandı
11/06/2019

İstanbul

Görüştügum arkadaşın ilgisi samimiyeti cok iyiydi
11/06/2019

İstanbul

Henüz yeni basladim hizmet almaya memnuniyetim zaman içerisinde yön kazanacaktır.
11/06/2019

Bursa

Eğer indirim oranımız daha yüksek olsa idi daha yüksek puanlanabilirdi
10/06/2019

İstanbul

Bilgili satış elemanı Tuğçe hanım ve net bilgileri beni ikna etti.
10/06/2019

Kocaeli

Müşteri hizmetleri gayet başarılı kasgoda genel hizmet iyi başarılar
10/06/2019

İstanbul

Güvenilirlik yakın ilgi ve alaka
10/06/2019

Ankara

Detaylı bilgi verilmesi ve taleplerin poliçeye aktarılmış olması.
10/06/2019

Bursa

Olaylara hızlı çözüm getirmeniz.
10/06/2019

Ankara

Hizmet kalitesi, İletişim, Araba ile ilgili Bir sorula karşılaşmadım ama orada da kaliteli bir hizmet alacağımı düşünüyorum
10/06/2019

İstanbul

Güleryüz ve saygı müşteri memnuniyeti
10/06/2019

Kirklareli

Hizmet satış politikası çok güzel ve doğru tebrikler
10/06/2019

İstanbul

Henüz şirketinizin müşteri memnuniyeti bağlamında her hangi bir deneyimim olmadı. Fiyatının uygunluğu memnuniyet verici.
10/06/2019

İstanbul

Hızlı ve etkili çözüm sundu.
29/05/2019

Ankara

Diğer sigorta şirketlerinden çok daha uygun olması
29/05/2019

İstanbul

Çok hızlı dönüş aldım. Cok memnun kaldim
28/05/2019

İstanbul

Sigorta şirketimizin sorun çıkarmadan sorunumuzla ivedi ilgilenmesi
25/05/2019

Ankara

Müşterinize karşı ilginize ve samimiyetinize
24/05/2019

Ankara

Anlayışlı ve açıklayıcı bilgi veriyorlar
23/05/2019

İstanbul

Benim için iyi sigorta en azından aradığım her imkan var
23/05/2019

İstanbul

Müşteri temsilcisinin açıklamalarını tatmin edici buldum ve sigorta yaptırmaya karar verdim
23/05/2019

Bursa

Fiyat uygn. Müşteri temsilcisi kendisine uygun gördüğinden bizde aldık
22/05/2019

İstanbul

Ilk aşamadan sonuna kadar gayet hızlı ve rahat bi süreç oldu
22/05/2019

İstanbul

Atakan Aydıner güzel yardım etti. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyacım olursa ki inşallah olmaz bakalım nasıl olacak tavırlarınız.
22/05/2019

Mersin

Profesyonellik, müşteriye değer verme, en avantajlı koşulları sunma, ciddiyet
21/05/2019

İstanbul

Müşteri temsilciniz fethiye hanım alakası ve yigenimin tavsiyesi
21/05/2019

İstanbul

Ürünlerin orjinal olması zamanında yapılması müşteri hizmetleri hepsi de 10 numara
21/05/2019

Kocaeli

Beni arayan görevli personelin ilgi ve çalışma hızı beni memnun etti
21/05/2019

İstanbul

Tercih şıkkı sunarak müşteri memnuniyetini ciddi anlamda on plana çıkarması, tercih hakkını tamamen müşteriye bırakmasıdır.
20/05/2019

İzmir

Müşteri temsilcisi Gökhan Sengecer bütün sorularıma sabirla cevap verip yardımci oldu.
19/05/2019

Manisa

Müşterilere yaklaşımlarını seviyorum
18/05/2019

İstanbul

Surecte sikinti yasamadim aracim kisa surede onarildi.
18/05/2019

İzmir

Ilgili ve bilgili calisanlar. Firmanin kaliteli ve kurumsal yapisi
18/05/2019

Denizli

Sigorta danışmanın ilgili tavrı
17/05/2019

Ankara

Müşteriyle telefondski diyalog
16/05/2019

Malatya

Uygun fiyat ve çok yardımcı müşteri hizmetleri tşkkrler
16/05/2019

İstanbul

Süratli bilgilendirme ve çözüm için teşekkürederim
16/05/2019

İstanbul

Arayan kişinin tecrübeli ve nazik oluşu, ayrıca müşteriyi kandırmaya çalışmaması. 1 puan kırdım; özel servis- yetkili servis bilgisi vermemesi.
15/05/2019

İstanbul

Telefonda Konuşan Sigorta Temsilcisinin Samimi davranışları. İçtenliği. Benim Poliçeyi yaptırmama ve tanıdıklarıma tavsiye etmemi sağlamıştır.
15/05/2019

Eskişehir

Hızlı ve iyi hizmet verilmesi.
14/05/2019

Muğla

Dürüst, hızlı ve anlaşılır hizmet
14/05/2019

Adana

Musteri hizmetlerinden ilgiden memnun kaldim.
14/05/2019

İstanbul

Güzel çalışıyorlar hızlı çozüm buluyorlar
14/05/2019

Mersin

Müşteri memnuniyeti. Call center kibarlığı
14/05/2019

İstanbul

Her şeyden önce bir tlf la beni aradılar en uygun teklifi sundular hiç zaman kaybetmeden poliçemin yenilenmesini istedim
12/05/2019

Isparta

Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..
11/05/2019

Isparta

Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..
11/05/2019

İstanbul

Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.
11/05/2019

İstanbul

Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.
11/05/2019

İstanbul

Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı
11/05/2019

İstanbul

Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı
11/05/2019

Osmaniye

İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.
10/05/2019

Osmaniye

İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.
10/05/2019

Ankara

Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...
10/05/2019

Ankara

Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...
10/05/2019

İstanbul

Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.
10/05/2019

İstanbul

Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.
10/05/2019

İstanbul

Ferhat bey çok yardımcı oldu çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı
09/05/2019

İstanbul

Ferhat bey çok yardımcı oldu çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı
09/05/2019

İstanbul

Hızlı bir şekilde işleminin halledilmesi
08/05/2019

Samsun

İnternetten en kolay yapılabildiği için Ayrıca fiat daha uygun
07/05/2019

İstanbul

Daha evvelinde güzel iş çıkarmıştınız.
06/05/2019

Ankara

FİRMANIZIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ GÜZEL ANCAK, HER YIL EN DÜŞÜK FİYATI SİZ VERİRKEN, BU SENE AYNI DÜZEYDE KALAMADINIZ.
05/05/2019

İstanbul

2016 senesinde yapmıştık diğer aracımıza çok memnun kalmıştık
05/05/2019

İstanbul

Ucuzlugu ve müşteriye verilen deger anlayışı
05/05/2019

İstanbul

İlginiz ve gereken işlemleri bekletmeden sonuçlandırmanız.
04/05/2019

Zonguldak

Sunduğu hizmetler ve telefonda satış yapan arkadaşın özverili davranışları.
01/05/2019

İstanbul

Sözünüzde zamangüvenilir olması
01/05/2019

Sivas

Müşteri hizmetleri hızlı ve net
30/04/2019

İstanbul

İHTİYACIM OLDUĞU ZAMAN GEREKLİ OLAN TÜM DESTEK ve BİLGİLERİ ALMAKTA ZORLUK ÇEKMİYOR OLMAM.
30/04/2019

Malatya

İlgili olmaları nedeniyle. 20 dakika konuşup gerekli açıklamaları yaptılar.
29/04/2019

Kocaeli

Henuz hic kullanmadim.. Insallah kullanmak da gerekmez ama ben kurumsal imaj ve gucu hissettim.. Genel tarihçe avrupa genelinde portfoy buyuklugu ve fiyat avantaji bir araya gelince tercih ettim..
29/04/2019

İstanbul

Sağolsun arkadaşlar iyi ilgileniyor yardımcı oluyorlar
28/04/2019

Ankara

Müşteriye yaklaşım ve fiyat
28/04/2019

İstanbul

Müşteri odaklı, direkt geri bildirim, sorunlarda kalıcı çözüm arama
26/04/2019

İstanbul

Çok ilgili. Yardımsever. İstediğim zaman ulasabiliyorum. Telesekter uzun uzun bekletmiyor. Sorunlara çok hızlı çözüm getiriliyor. Tesekkurler
26/04/2019

Ankara

Musteri temsilcisi Murat yavuz beyin yakin ilgi ve alakası
26/04/2019

İstanbul

Problemsiz bir şekilde işim görüldü
26/04/2019

İstanbul

Müşteri hizmetlerindeki arkadaşların ilgi ve alakaları birde fiyat uygunluğu.
26/04/2019

Aydin

Müşteri temsilcinin ilgi alakası
26/04/2019

İstanbul

Sn. Murat Karaurgan çok kısıtlı zamanda beni verdiği net bilgilerle aydınlatıp ikna etti
25/04/2019

İstanbul

Müşteri hizmetleri ve destek. Ayrıca uygun fiyat.
25/04/2019

İstanbul

Tavsiye ederim, almamin sebebi servis agi ve fiyat dan dolayi
24/04/2019

İstanbul

Satış danışmanlarının ilgi ve alakaları üst seviyededir. Ayrıca site üzerinden çok rahat bir şekilde işlem yapılabiliyor.
24/04/2019

İstanbul

Arkadaslari alakali ve cozum uretmeye gayretli olduklari icin tercih ettim
23/04/2019

Ankara

Sigorta şirketi ilk çalışmam ve policemin yeni oldugu icin orta seviyede bir puanlama yaptim
22/04/2019

İstanbul

Müsteri hizmetleri ilgi alakaları
22/04/2019

Tekirdag

Harika müsteri ilişkileri ve fiyatları teşekkûrler generali
21/04/2019

İstanbul

Poliçe ile ilgili yardımcı olan arkadaşın sabırla yardımcı olarak herşeyi en ince ayrıntısına anlatarak doğru bilgilendirme yapması.
20/04/2019

Giresun

Memnunum sürekli policelerimizi sizden yaptırıyoruz müşteri hizmetleri danışmanlarından memnunum sizlerin takibiyle sigortam bitti geçti gibi gözümüz arkada kalmıyor
19/04/2019

Tekirdag

Müşteri temsilcisinin ikna kabileyiti ve samimiyeti.
19/04/2019

Adana

Şu ana kadar memnunum. Ama tabii önemli olan bir kaza, çarpışma olursa bundan sonraki süreçte bana yaklaşımları önemli olan...
19/04/2019

İstanbul

Satış temsilcisi diyologları ve pazarlama politikanız. Her yıl sizinle birlikte beraber olmak isteyen müşterilerinize daha fazla önem vermeniz ve yardımcı olmanız gerekir. Teşekkürler.
19/04/2019

Tekirdag

Sizinle yeni çalışıyorum. İlk kez bir kaskomu sizden yaptırdım. Sürecin tamamını gördüğümde puanımı ileride güncellemek isterim
19/04/2019

İzmir

Hizmet Ve Kalite Odaklı Anlayışı Yeterince Hissettiriyor...
19/04/2019

İstanbul

Müşterinin beklentilerine net cevaplar veriliyor.
19/04/2019

Mersin

Kaliteli hizmet ve uygun fiyat olması
18/04/2019

Afyon Karahisar

Sıkıntı yaşamadığım için
18/04/2019

Ankara

Müşteri temsilcilerinizin fikir yönünden iknacı olması
17/04/2019

İstanbul

Müşteri hizmetleri çok yardımci oldu,herseyi tek tek açıkladı,tekrar sormamiza rağmen yine açıkladi
17/04/2019

Sakarya

Problemsiz iyi bir sigorta, problem yaşamadım diyebilirim
17/04/2019

İzmir

Müsteri temsilcisi nin yaklaşımı
16/04/2019

İstanbul

İlgili ve yardımsevwr müşteri temsilcisi
16/04/2019

Bolu

İletişim ve çözüm odaklı çalışma güzel. Ama fiyatlarınız rekabetçi olsa daha güzel olur
15/04/2019

Samsun

GüzEl konuşmaları ve kırmadan ikna etmeleri
15/04/2019

İstanbul

Uygun fiyat. Kaskomu kendim secebiliyorum.
14/04/2019

İstanbul

Uygun fiyat Hediye çeki Personelin iletişimi
14/04/2019

İzmir

Daha önceden generali den kaskom vardı kasko sürecinde her sorunuma yakından ilgi gösterildi.
14/04/2019

Ankara

Acentesiz, özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve hızlı satın alma diyebilirim. Hizmetinizi de ilk defa deneyimleyip göreceğim.
13/04/2019

Şanliurfa

İlgi ve alakalı davranışlar
13/04/2019

Kocaeli

Tel. Konusmamda bana cok yardim ettiniz bazı benim bilmediğim konularda yardımcı oldunuz kısaca bu.
12/04/2019

Adana

Kisa Zaman uygun fiyat kaliteli hizmet
12/04/2019

Kocaeli

Fiyatlardaki uygunluğunuz müşteriye karşı ilginiz ve tavrınız.
11/04/2019

Balikesir

Hizmet ve işin takip edilip sonuçlandırılma aşaması. Bu işlem aşamasında çalışan personelin samimiyeti ve güven vermesi.
11/04/2019

Antalya

Yakın ilgi ve her zaman ulaşılabilir olmaları
11/04/2019

İstanbul

Müşteri temsilcim olan birtan hanımın ilgisi ve şirketiniz diğer kasko firmalarından daha fazla imkan vermenizdir
09/04/2019

Ankara

İlgili personel ve uygun fiyat
09/04/2019

Kayseri

Güvenilir (biraz da fiyat uygun olursa daha verimli olacaktır)
08/04/2019

Denizli

Fiyatlarınız çok uygun siteniz anlaşılır
07/04/2019

Kirklareli

İlgili ve aktif bir şekilde destek olunması
06/04/2019

İzmir

Ağır hasar danışmanı şenay hanım ve çağrı merkezinden Güray beyin yardımları. Ancak Şenay hanım olmasaydı kesinlikle benim için çok olumsuz Bir süreç olurdu.
05/04/2019

Hakkari

Bana iyi bir teklif verdiği için
05/04/2019

Antalya

İlk olarak temsilci samimiyeti ve alakası üst düzeyde idi. Diğer şirketlere göre fiyat fayda oranı daha yüksek.
05/04/2019

Antalya

Müşteri temsilcisi burcu torun hanim gibi cana yakin temsilcileriniz olduğu surece her zaman sizinleyim
05/04/2019

Samsun

Henüz bir hizmet görmedim. Ama telefonla arayıp beni ikna eden arkadaşın iletişimi ve halkla ilişkileri üst düzeydi. Firmanız hakkında bilgi sahibi değilken bile güven verdi.
05/04/2019

Muğla

Fiyat Umarım hasar olmaz ama olduğunda da aynı vaadettiğiniz hizmeti almayı temenni ediyorum☺️
04/04/2019

İstanbul

Fiyat acısından uygun ve kapsamlı bir poliçeye sahip
04/04/2019

Muğla

Sigorta detaylari tarafıma iyi anlatıldı bundan memnun kaldım...
03/04/2019

İzmir

Başarılı hitap👍🏻Ve sunum
30/03/2019

Ankara

Telefon üzerinden poliçe satın aldım müş. Tem. Sorduğum sorulara usanmadan cevap verdi. Poliçeye eklememiz gereken riskler için açıklamada bulundu. Teklifi de cazip geldi.
29/03/2019

Balikesir

Tüm camlara sınırsız garanti veren tek kasko
29/03/2019

Malatya

Hızlı ödeme, başarılı müşteri hizmetleri, teşekkür ederim.
28/03/2019

İstanbul

Sunulan imkanlar ve uygun fiyat
28/03/2019

İstanbul

çok ilgili yetkili bayii,fiyatlandırma,taksit imkanı
28/03/2019

İstanbul

MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ OLAN TUĞÇE YAMAK HANIMIN DETAYLI BİR ŞEKİLDE HERŞEYİ ANLATIP, YARDIMCI OLMASI DİYEBİLİRİM.
26/03/2019

İstanbul

Fiyat ve sunulan hizmet olarak çok uygun buldum
26/03/2019

Kocaeli

Sunmuş oldugu teklif. Uygun olan şartlar.
26/03/2019

Konya

Günün şartlarına göre gayet iyi bir teklif verildi hoşuma gitti. Gerçekten 10 numara
25/03/2019

İstanbul

Tum sigortayi iceren paket icin uygun fiyat politikaniz.
25/03/2019

İzmir

Uygun fiyatların bulunduğu Sitedeki net bilgiler sayesinde kısa süre içerisinde poliçemi hazırladım.
24/03/2019

İstanbul

Arkadaşlarımızın yardımcı olmazsa hızlı çözüm ve general sigorta da seçeneklerin çok olmasıdır
22/03/2019

İstanbul

Müşteri ilişkilerindeki yetkili kişinin ilgisi
22/03/2019

İstanbul

Arkadaşım ve sizin müşteriniz Nafis POLAT tavsiye etti ve o yaptı sigortamı bende başkasına tavsiye ederim.
22/03/2019

Bursa

Hasar çözümü zamanıda gerçekleşti ve ikame araç talebim zamanında bana ulaştı
22/03/2019

Tekirdag

İlgi alâka ve fiyat politikasındaki cazip ödeme avantajları sebebiyle tavsiye ediyorum.
21/03/2019

Ankara

Yapmış oldugum bir kaza sebebi ile beni hic madur etmeden her türlü müskülumde yanımda idiniz gerek çekici gerek tamir konusunda hiç bir zorluk yasatmadiğınız için teşekkür ederim
21/03/2019

Muğla

HIZLI UYGUN ANLAŞILIR POLİÇE SADE BİR SATIŞ
19/03/2019

İstanbul

Uygun fiyat politkası , kasko paketine istediğimiz kapsamların eklenip çıkartılması ,telefonda teklif sunan personelin çok yardımcı olması
18/03/2019

Bursa

Teşekkür ederiz fiyatlarınız ve uğur Gündoğdu beyin sıcak konuşması için bu puanı vermek geldi içimden
16/03/2019

Osmaniye

Daha önce yine generali sigortam vardı çok memnun kaldım
16/03/2019

Ankara

İhtiyacımın kısa sürede anlaşılması. Arama randevusuna uyum. Anlayış. İşin ehli olduğunu bana hissettirmesi (konuştuğum kişi)
16/03/2019

İstanbul

İşlerim en kısa zamanda ve ştinayla yapıldı
16/03/2019

Burdur

Policemi yenilerken calisma arkadaşlarınızın sıcak kanlılığı
15/03/2019

Tekirdag

Çözüm odaklı hizmet anlayışı ve hızlı hizmet
15/03/2019

Antalya

Görüştüğüm çağrı merkezi çalışanı gayet iyi bir bilgi aktarımı yaptı ve memnun kaldım, hali hazırda 2 aracım için generali poliçeleri bulunuyor
15/03/2019

İstanbul

Serkan beyin çok sıcak konuşması ve açıklayıcı bilgileri
13/03/2019

İstanbul

Hızlı ve çok kapsamlı uygun fiyat ve kaskoda sunulan güzel olanaklar oldu. Satıcının geniş bir şekilde açıklaması.
13/03/2019

İzmir

Kısa sürede tüm işlemler halledildi.
13/03/2019

İstanbul

Anlasmali kurumlarda Hızlı cozum.
13/03/2019

Antalya

Kasko yaptırdıgımız bayinizin ilgi alaka ve güler yüz göstermesi bizi son dere mutlu etti
13/03/2019

İstanbul

Gerek web sitesi, gerek cagri merkezinden tum ihtiyaclarima uygun cozumlere aninda ulasabildim.
11/03/2019

Trabzon

Fiyat biraz daha uygun olabilirdi. Sunduğu imkanlar bakımından hepsinden iyi gibi geldi bana
10/03/2019

Ankara

Sigorta şirketi ile tanışmak istiyorum.
09/03/2019

Bolu

Kurumsallik ve takip edilmeden dolayi guven duygusu olusturmaniz
09/03/2019

İstanbul

Hızlı geri dönüş ,mutlu karşılayan bir ses ,ihtiyaçları anlayan bir beyin ve makul fiyat
09/03/2019

İstanbul

Müşteri temsilcisinin son derece sıcak ve nazik bir şekilde yaklaşması en uygun teklifi vermek için elinden geleni yapması
09/03/2019

Yozgat

Samimi davranış, insanı ikna etmesi telefonda olsada karşıdaki satış danışmanın güler yüzlü olması (görmesem bile tahmin etmek zor olmuyor) samimiyet
08/03/2019

İstanbul

Verilen hizmet ve bu hizmet karşılığında istenen fiyat gayet makul
07/03/2019

İstanbul

Personel çok iyi iletişim kurdu
07/03/2019

İstanbul

Arayan personelin ( Caner Akoğul) ilgili olması. Poliçemi sizde yenilememin sebebi Caner beyin insancıl, sevecen ve saygı dolu yaklaşımı. Diyalogları güven hissine neden oluyor.
07/03/2019

İstanbul

Uygun fiyatlı, hızlı hizmet.
06/03/2019

Mersin

Fiyatların makul ve güvenilir oluşu.
05/03/2019

Kastamonu

Arayan personel in kibarlığı ve bütün konular hakkında tam bilgilendirme si
03/03/2019

İstanbul

Daha önce aldığım hizmet kalitesi. Anlık çözümler üretiyorsunuz
02/03/2019

İstanbul

Geçen seneki gereksinmeye çabuk cevap verildi
01/03/2019

İstanbul

Herhangi bir sorun çıkmadan aracı teslim aldılar. İkame araç sorunsuz verildi. Ve servis çok iyi tamir etti aracımızı
26/02/2019

İstanbul

Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi
26/02/2019

Ankara

Aldığım hizmetten memnun olmam. Teşekkürler.
22/02/2019

Ankara

Poliçe bitmeden bana ulaşmaları, can değiştirmede hemen cevap vermeleri ve fiyatlarının uygun olması
20/02/2019

İstanbul

Karşımda muhatap olacak birini bulabiliyorum
13/02/2019

Kütahya

İlgili çözüm odaklı olmaları
12/02/2019

Manisa

BENİ MAĞDUR ETMEDİNİZ VE TÜM HASARIMI KARŞILADINIZ TEŞEKKÜR EDERİM, SADECE BİRAZ SÜREÇ UZUN SÜRDÜ, O YÜZDEN 9 VERDİM.
09/02/2019

Kütahya

Hiç bir prosedüre takılmadan problem halledildi...
09/02/2019

Ankara

Hiç bir aksaklık ve gecikme olmadan işlemlerin yapılmış olması.
05/02/2019

Adana

Kaliteli zamanında ve sorunsuz hizmet aldım. Teşekkürler
01/02/2019

İzmir

Gösterilen ilgi ve fiyatların uygun olması.
31/01/2019

İstanbul

Generali'ye ihtiyacım olduğunda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Generali'ye teşekkür eder herkese tavsiye ederim.
29/01/2019

İstanbul

Hiç bir zorluk yaşamadan aracimla ilgili ne gerekiyorsa eksiksiz hizmeti aldim aracimin deger ucretine yakin ucretide aldim kafamdaki soru işaretlerini kaldırdı teşekkür ederim
29/01/2019

Antalya

Hizmet kaliteniz çok iyi. Danışmanlarınız çok bilgili ve nazik.
23/01/2019

İzmir

Sorun yaşamadım şimdiye kadar
21/01/2019

İstanbul

Ilgili kişilerce istek,öneri ve şikayetleri dikkate alınıyor. Hem de fiyat konusunda ortalamanın altında fiyatlar verip insanları memnun ederek neticeye variyorlar.
16/01/2019

İstanbul

Hızlı ve ücretsiz hizmet aldım
15/01/2019

İstanbul

Müşteri temsilcisinin ilgisi ve her ayrıntıyı anlatması ve en önemlisi diğer sigorta şirketlerine göre kasko fiyatının düşük olması
14/01/2019

Bursa

Sorunsuz hızlı çözüm odaklı hizmetten dolayı
11/01/2019

Mersin

Telefon konuşmalarınız tatlı dl ve hemen çözüme kavuşturma. Ve sizin adınıza gelişmeleri takip ediyoruz. Gibi samimi sms leriniz benim için yeterli samisiniz.....
10/01/2019

Antalya

Kuruma olan güvenim anlayışı ve karşılıklı güven hissi
10/01/2019

İstanbul

Müşteri hizmetleri nin ilgi alakali olması
09/01/2019

Ankara

Poliçede verilen ücretsiz destekler
08/01/2019

Bartin

Verilen ikame araç dışında hizmetlerden memnun kaldım. İstediğim servisten faydalanma imkanı sağladılar.
08/01/2019

Tekirdag

Sadece bi kere kasko isim oldu onda da herturlu kolayligi sagladigi icin isi diger sirketler gibi yokusa surmedigi icin diger sirketlerden teklif bile almiyorum sayenizde tesekkurler
07/01/2019

Kocaeli

Uygun fiat ilgili hizmet avantajlı sigorta hizmetleri 10numara 5yıldız teşekkürler...!!!
06/01/2019

Aydin

Arayan Arkadaşlar çok ilgili teşekkür ederim Birşey sormak istiyorum bana Migros puan veya çek tarzı hediyemiz var demişlerdi ama hiç birşey gelmedi biligide verilmedi
05/01/2019

İstanbul

Cok güzel ilgilendirdikleri için bilgi almak için aradığım da aydınlatıcı acıklama yaptıkları için
03/01/2019

İstanbul

Anında işlem yapıldı, bana söz verildiği tarihte araç teslim edildi. İkame araç için mağduriyet oluşmadı. Teşekkürler.
03/01/2019

Ankara

Müşteri memnuniyeti çok güzel detaylı bilgi verildi
01/01/2019

İzmir

Generali Sigorta her zaman yanımızda ve işimizi kolaylaştıran bir sigorta şirketi
01/01/2019

İstanbul

Fiyat ve avantajlari , müsteri hizmetleri
30/12/2018

İstanbul

Hasarim tam kapsamlı ve hızlı giderildi ayrıca bu süre boyunca yedek araç ile talebim karşılandı
29/12/2018

İstanbul

İnsanları net aydınlatıyorlar
28/12/2018

İstanbul

Şuana kadar sorun yaşamadım.
28/12/2018

İstanbul

Hızlı,güvenilir ve makul bir teklif ile bana ulaşan Çağrı merkezi çalışanınız.
28/12/2018

İstanbul

Daha dun kaskoyu yaptirdim Allah korusun basima bir is gelirse o zaman anlayacagim dogrumu yoksa yanlismi karar vermisim. Ondan sonra bir anket daha olursa o zaman bu anketi yapmak daha dogru olur.
28/12/2018

İzmir

Bir problem yaşamadım. Beklentilerim oldu
26/12/2018

Samsun

Kaliteli hizmet güven ve iletişim
26/12/2018

İstanbul

Aracimin onariminda her hangi bir olumsuzluk durumu olmadi
25/12/2018

Kocaeli

Fiyatları uygun müşteri temsilcisi ilgili bilgili
25/12/2018

İstanbul

Güven duyman güvenimi sarsacak bir olumsuzluk duymadım imkanları oldukça iyi fiyatları 'da tabi. Başarılar dillerim.
23/12/2018

Rize

Sizinle çalışmaktan memnunum. İlgi ve alakanız benim için çok önemli. Tanıdıklarıma da sizi tavsiye ediyorum. Umarım gelecek yıllarda da sizinle çalışırız.
22/12/2018

İstanbul

3 yilldir generali sigorta ile çalisiyorum. Hicbir sikinti yasamadim uygun fiyat politikasi ve guven verici yaklasimi beni ziyafediyle memnun ediyor.
21/12/2018

İstanbul

Olaya en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve magduriyetimin en aza indirilmesi
19/12/2018

Kocaeli

Meydana gelen hasarda orijinal parça takıldı ve hasar kısa zamanda giderildi
18/12/2018

Bursa

İşlem söylenen zamanda gerçekleşti gereksiz prosedür çıkarmadılar
18/12/2018

Manisa

Arayan arkadaş ilgili birisiydi
16/12/2018

Ankara

Aracımın hasarı yetkili serviste sorunsuz tamir edildi.
15/12/2018

Konya

Müşteri memnuniyeti ve müşteri temsilcilerinin bilgili ve kibar olması. özellikle caner beye teşekkür ediyorum bu vesileyle.
14/12/2018

Tekirdag

Generali'de çalışan arkadaşlar çok ilgililerdi. Bu sebeple sorunum çok kısa zamanda çözüldü.
14/12/2018

Çanakkale

Anlaşmalı olduğunuz servis, fiyat politikası, telefonla işlerimi halledebiliyor olmam, pratiklik
14/12/2018

İstanbul

Temsilcilerin işlerini pozitif olarak yapması ve görüşmelerde sıcak kanlı olmaları Hiç bir firmanın sunamayacağı tekliflerin hediye olarak verilmesi.
14/12/2018

Mersin

Sizinle daha önce bana uygun sigorta poliçesi yaptığiniz icin
12/12/2018

İstanbul

Doğru yönlendirme ve kaliteli hizmet aldım, memnunum tavsiye ediyorum.
12/12/2018

İstanbul

3 sendedir yaptırıyorum cam kırılmasında hemen halletiniz bi kaza anındada böyle olacagını dusundugum için
12/12/2018

Niğde

Hasar sürecinde sorun yaşamadım. Ikame araç verildi, parçalar kısa sürede temin edildi, makul sürede ödeme yapıldı. Teşekkürler..
11/12/2018

İstanbul

Fiyatlamada daha iyi olmanız lazım. Aslında Generali yi kullandım beğendim memnunum. Hatta tavsiye de ediyorum. Ama dediğim gibi ücretlerde daha iddialı olabilmelisiniz. Başarılar diliyorum
11/12/2018

Ankara

Uygun fiyat ve kaza sonrası ilgi
09/12/2018

Ankara

İlgilenilmesi ve çok kibar temsilciler
07/12/2018

Denizli

Müşteri danışmanları ayrıntılı bilgi veriyor ve kapsamları rakip kaskolara göre daha geniş ve uygun fiyat tavsiye ederim...
07/12/2018

Kocaeli

Arama ve takipleri iyi. Net konuşuyorlar.
05/12/2018

Afyon Karahisar

Sorunsuz bir şekilde işlem yapılır
05/12/2018

İstanbul

Sigorta tarihi öncesi hatırlatma ve uygun şartları uygun fiyat vermek
03/12/2018

İstanbul

Sunduğu hizmet şartları güzel kaliteli fiyat uygun ekonomik
02/12/2018

İstanbul

Geçen yıl kıyaslayarak tercih etmiştim; bu yıl içim rahat bir şekilde devam kararı aldım.
01/12/2018

İstanbul

Küçük bir kaza geçirdim onarım suresince yedek araç tahsis ettiler
01/12/2018

İstanbul

Genel merkezi aradığımdaki ilği alaka çok iyi aydınlatılıyorum
29/11/2018

İstanbul

Müşteri temsilcilerinizin yakın ilgisi,bilgisi ve bilgilendirmesi, Fiyat,paket içeriği ve taksit seçeneğinin F/P kriterlerimde olması
27/11/2018

Kayseri

SUNDUĞUNUZ HİZMETLER, KASKOYU GENİŞ YELPAZEDE TUTMANIZ, UYGUN FİYAT AVANTAJI, TAKSİT İMKANI VE KASKOYU DELMEDEN VERİLEN HİZMETLER.
27/11/2018

Mersin

Memnun kaldım olumsuz birşey yaşamadım
25/11/2018

Edirne

Müşteri temsilcimin ilgi ve alakası
24/11/2018

Hatay

Iiyi günler. Ilgi. Alaka. Hoşgörü ve memnuniyet verici durumlar
24/11/2018

İstanbul

Bilgiye ulaşma,müşteriyle ilgilenme ve son olarak fiyatlar
21/11/2018

Amasya

Acentenizin ilgili personelinin sunduğu hizmet.
20/11/2018

İstanbul

Eşim kaza geçirdi araba ile hiç bir sorun yaşamadık hasar giderildi
19/11/2018

İstanbul

Musteri ile ilgilenmeniz yeterli bilgi vermeniz
16/11/2018

İzmir

Hizmet kalitesi ve hızlı dönüş
16/11/2018

Aydin

Sorunsuz tamir edilip teslim edildi.
15/11/2018

Ankara

Hasarla ilgili işlemlerin hemen gerçekleştirildi. Konuyla ilgili hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Herşey çözüm odaklıydı. Teşekkürler.
15/11/2018

İstanbul

Ilginiz cok guzel donusleriniz kisa zamanda sonuc odakli
15/11/2018

Kocaeli

Bir sıkıntı çıkmadı çünkü. Servis ile sıkıntı yaşadım ama, bu servisi ben kendim seçtim. Başka bir servise de götürebilirdim.
15/11/2018

İzmir

Acentenin(Ümit Sigorta-Necmi Bey) hasar sonrası konuyla en kısa süre içerisinde ilgilenmesi ve onarım için aracı götürmüş olduğumuz servisin kısa sürede hasarı gidermesi.
15/11/2018

Mersin

Orijinal parça teminatı ve ilgili alakalı müşteri memnuniyeti
15/11/2018

İstanbul

Muhattabına kolay ulaşılabiliyor. Araç teslimine kadar ilgi alaka çok iyi.
15/11/2018

İstanbul

Her sorunumu çözdüğünüz için yapılması gereken herşeyi yaptığınız için
15/11/2018

Bursa

Poliçe kapsamı,teminatlar ve iyi fiyat
13/11/2018

İstanbul

Arkadaşlar çok yardımcı oldular
13/11/2018

Ankara

Çok ilgili ve saygılı personel iyi hizmet uygun fiyat
12/11/2018

Sakarya

Müşteri ile ilgilenme ve müşteriyi bilgilendirme güzel teşekkürler generalli
12/11/2018

Kocaeli

Açıklayıcı bilgi. Uygun fiyat
11/11/2018

İzmir

Hızlı geri dönüş, çalışanların verdiği bilgi ve güven, ayrıca zannediyorum ki Ayşe Hanım dı görüştüğüm kişi, ilgileri ve yaklaşımı çok iyiydi.
09/11/2018

Yalova

İlgi alaka doğru bilgilendirme
09/11/2018

Aydin

Bilgilendirmeyi tatmin edici şekilde yapıldığı icin
09/11/2018

Aydin

Poliçe teminatları sağlam güvenilir. İletisimde Kolay ulaşılır olmaniz
09/11/2018

Ankara

Sorun olduğunda ilgili ve alakadar olmaları güzeldi.
08/11/2018

Ankara

Kıyaslamalarda hesaplı ve müşteri temsilcilerinin ilgili olduğunu düşünüyorum.
07/11/2018

Denizli

BİR SORUN ÇIKTIĞI ZAMAN ÇÖZÜLDÜĞÜ İÇİN....
07/11/2018

Tekirdag

Müşteri temsilcilerinin vermiş olduğu cazip fiyatlar ve dış referanslar.
07/11/2018

Eskişehir

Generali sigorta her konuda iyi hizmet veriyor yanındaki çalışma arkadaşıma da tavsiye ettim oda Generali sigortaya tercih etti
07/11/2018

Antalya

Müşteri hizmetleri çok iyi iletişim kuruyor
04/11/2018

Kocaeli

çağrı merkezinizde bulunan arkadaşlar sunacakları pıliçeyi müşterinin aklında soru kalmıycak kadar iyi bir şekilde açıklıyor
03/11/2018

Kastamonu

Hasar ücreti hemen ödendi,arabam tamirdeyken ücretsiz araç hemen sağlandı, teşekkürler
02/11/2018

İstanbul

İkame araçta hizmet aldığınız firma son derece başarısız, bu sebeple 10 yerine 9 verdim.
02/11/2018

İstanbul

Sevdiğim ve devamlı kullandığım bir firma sınız isteklerimi karşılamaktasınız
01/11/2018

Antalya

Müşteri hizmetleri ilgi alaka
01/11/2018

İstanbul

Satış sonrası hizmette süreklilik. İlginize ben teşekkür ederim.
01/11/2018

İstanbul

Murat beyin ilgi ve alakası, extra olarak tek seferlik cam ve far değişimi vb. TABIKI SON OLARAK TARAFIMA YAPILAN INDIRIMLER.... Teşekkürler.... Toprak Fırat KADIOĞLU
31/10/2018

Ankara

Şimdilik fiyat avantajı. Kullandıkça başka avantajlarıyla da karşılaşmayı umut ediyorum.
31/10/2018

Balikesir

İşlemlerimi telefon ile araya acenta girmeden uygun fiyata ve kısa zamanda yapabiliyorum.
31/10/2018

İstanbul

Memnuniyetimden dolayı teşekkür ediyorum.
27/10/2018

Zonguldak

Birkaç yıldır Generali sigorta ile çalışıyorum memnunum
27/10/2018

İstanbul

İlişkilerde etkinlik, kolaylık, düzgünlük.
27/10/2018

İstanbul

Aslan sigorta acenteniz ile çalışıyorum,müşteri olarak çok ilgileniyor benimle son derece hızlı ve ilgili teşekkürler
26/10/2018

Ankara

Kaza veya onarım işlerinde kolay ve hızlı yardım ve ilgi
25/10/2018

Kastamonu

Ilgi,alaka ve işini iyi yapması
25/10/2018

İstanbul

İlgi ve fiyat, ayrıca migros hediye çeki çok makbule geçti teşekkürler
24/10/2018

Ankara

Bir çok olanak olanak sunması
24/10/2018

Karaman

Hızlı ve çözüm odaklı ayrıca cazip fiyat avantajları sebebiyle generali sigortayı tavsiye ediyorum.
24/10/2018

İstanbul

Mutlaka tavsiye ederim. Çok hızlı şekilde hasarımın tazmin edilmesi nedeniyle.
23/10/2018

İstanbul

Firmanızın mevcut müşterisini korumak ve kaybetmemeye yönelik yaklaşımları, bu firmada kalma ve bu puanı verme sebebimdir. Saygılarımla
20/10/2018

İstanbul

Kaza sonrasında hiç sorun yaşamadım
19/10/2018

Eskişehir

Personelinizin karşısındakine değer vermesi
16/10/2018

Samsun

Müşteri hizmetleri ve ilgi alakadan dolayı birde fiyat dan dolayı memnunun
15/10/2018

Zonguldak

İlgi geri dönğşüm ve bilgilendirme
15/10/2018

İstanbul

Sınırsız araç ikame vermeniz beni ikna etti
14/10/2018

Ankara

Bilmem generalli bana güven veriyor
13/10/2018

Aydin

Hem tam kapsamlı hemde % 20 gibi daha uygun fiyatla kasko yapma imkanı tanıdığı için herkese tavsiye ederim.
12/10/2018

Ankara

Sigorta danışmanıma kolaylıkla ulaşmak.
12/10/2018

İstanbul

Müşteri danışmanız çok ilgilendi kafama takılan her soruya büyük bi sabırla ilgilendi
10/10/2018

İstanbul

Gerçekten de problem çıkarmadılar. Aynen söz verdikleri gibi yanımda durdular.
09/10/2018

Ankara

Her aradığımda sorunumun çözülmesi ve mağduriyetimin cözülmesi
09/10/2018

İstanbul

Müşteri temsilcilerinizin Güler yüzlü davranması
08/10/2018

İstanbul

Müşteri temsilcilerinin ilgi ve alakasi cok güzeldi. Fiyat olarakta en iyi fiyatı veriyorlar. Generali' den fiyat teklifi almadan arastirmaya baslamayin.
07/10/2018

Osmaniye

BAŞINA GELMEYEN BİLMEZ. BEN YAŞADIM. ARACIM ÇALINMIŞTI. AMA GENERALİ SİGORTACIM YANIMDAYDI.
06/10/2018

İstanbul

Müşteri temsilcisinin vermiş olduğu güven
05/10/2018

İstanbul

İlgi alaka ve kalite çalışmalarınızda başarı dilerim dogru tercih yaptıgım için mutluyum....
05/10/2018

Aydin

Hızlı cozum uygun fiyat ve anlayış
05/10/2018

İstanbul

Poliçe fiyatının çok uyn olması ve sigorta Danışmanı Oğuzhan Korkmaz'ın yakın ilgisi.
05/10/2018

Kahramanmaraş

Fiyat performans artı Gamze hanımın ilgi ve alakası.
04/10/2018

İstanbul

Fiyatı ve müşteri temsilcisinin anlaşılır bir dille kasko nun neleri kapsadığı ve iletişimi
04/10/2018

İstanbul

Müşteri hizmetlerinin yardımseverliği
03/10/2018

Ankara

Müşteri temsilcisi Serkan bey, çok bilgili, bütün sorularımı çelişkisiz yanıtladı ve birçok konuda beni ikna etti.
02/10/2018

İstanbul

Fiyatlarınız,müşteriye yaklaşımınız,umarım size ihtiyaç duyduğum zamanda da aynı ilgi ve memnuniyeti sizden duyarım.
02/10/2018

Konya

Henüz kaskonun tüm şartlarını kullanmak zorunda kalmadım. Şu zamana kadar kullandıklarımdan mini onarımdan ve fiyattan memnun kaldım.
01/10/2018

İstanbul

Anlaşmalı teknik servis yerine araç markası/şirketine ait olan teknik servis şartsız kabul edilse 10 verirdim
29/09/2018

İstanbul

Kasko ve trafik sigortasini gonul rahatligiyla yaptim daha onceki sigorta sirketimden memnun kalmadim dedinizgibi bi kaza yaptim problemim hizli bi sekilde hallodu tum ekibe tsk.
28/09/2018

İstanbul

Güvenilir bulduğum için, hızlı onarım gerçekleştirebildiğim için, fiyatları makul bulduğum için , samimi ve ilgili bulduğum için. Teşekkürler GENERALİ ailesi.
28/09/2018

İstanbul

Doğru ve zamanında yapılan iletişim ve bilgilendirme..
21/09/2018

Ankara

Hem müşteri temsilcilerinin ilgi alakaları, hemde fiyat avantajı çok başarılı. Teşekkürler Generali...
20/09/2018

İzmir

Kaskoda fiyat olarak geçen sene daha iyi bu yıl artış oldu fakat diğer şirketlere göre avantajlı
18/09/2018

İstanbul

Generali den çok memnunum. Zaten senelerdir poliçelerimi size yaptırıyorum.
16/09/2018

İstanbul

İlgi ve kapsam bende teşekkür ederim
16/09/2018

İstanbul

Fiyat arştımam esnasında ve bu konuda bigilendirme yönünden ikinci sebep te komşum esnafı sizlerin sgorta bayiniz olması üçüncü en önemli neden ise fiyatınızın uygun olması dır.
13/09/2018

İstanbul

Güvenilir ve Hesaplı olduğunu düşündüğüm için...
12/09/2018

İstanbul

10 puan vermek isterdim fakat sınırlı sayıda yetkili servis anlaşması beni düşündürüyor
10/09/2018

İzmir

4 yıldır tercih ediyorum. Sunduğu fiyat avantajı ve genişletilmiş kasko oluşu tercihimde etkili oldu
09/09/2018

Balikesir

Müşteri temsilcileri çok ilgili hertürlü konuda yardımcı oluyorlar.
03/09/2018

Ankara

3 yıldır kaskomu ve sigortamı Generali'den yaptırıyorum fiyat ve hizmet olarak memnunum
30/08/2018

Afyon Karahisar

İDEAL OLDUĞU İÇİN ÇÖZÜM ÇABUK
29/08/2018

Kütahya

Müşteri temsilcisi arkadaşın ilgisi
29/08/2018

İstanbul

Fiyatların diğer sigorta şirketlerine göre daha uygun olması, Fakat bugüne kadar herhangi bir hazar durumu ile karşı karşıya olmadığım için bir şey diyemiyorum.
28/08/2018

İzmir

Fiyatların uygun olması ve personelin uyumlu olması
28/08/2018

İstanbul

Caner Bey’in yardımseverliği.
15/08/2018

Ankara

Zeliha hanım tarafından sağlanan üst düzey ilgi ve destekten dolayı 9 puanı uygun gördüm
14/08/2018

Bursa

Sunduğunuz hizmetin kalitesi. Profesyonel ve sözünüze sadık olmanız.
06/08/2018

Kocaeli

Eski müşterinizsem eğer bana uyguladığınız indirimin fazla olması gerektiğini düşünüyorum
03/08/2018

İstanbul

Avantajli olmasi ve calisanlarin gayet ilgili olmasi
02/08/2018

Samsun

Sigorta danışmanı arkadaşlar çok ilgili ve alakalılar en ufak bir sorunu bile dinliyor ve en iyi şekilde ilgileniyorlar.
01/08/2018

Ankara

Yakın ilgi ve uygun fiyat önerileri.
01/08/2018

Kocaeli

Çok yakından ilgilenmeleri ve isteklerimi yerine getirmeye çalışmaları.
29/07/2018

İstanbul

Güvenilir, anlayışlı hizmet ; uygun ve cazip kampanya koşuları
27/07/2018

İstanbul

Uygun fiyat ve hasar onarımı yapılırken hiç sorun yaşamadım
26/07/2018

Ordu

Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.
26/07/2018

Ordu

Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.
26/07/2018

Isparta

Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.
26/07/2018

Isparta

Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.
26/07/2018

Bursa

Gorustugum satis temsilcisinin her konuda yardimci olmasi sesindeki pozitif enerjinin ve net konusmasi tekrar ulasmak istedigimde uzun bekletilmemem ve fiyat uygunlugu...
25/07/2018

Mersin

İlgi alaka çok güzel ve işlemler çok hızlı seri yapılıyor.
25/07/2018

İstanbul

Fiyatlandırma konusunda yardımcı olmanız ve alternatif çözümler üretmeniz
24/07/2018

Sakarya

Poliçe aciklayici, müşteri danışmanı ilgili , hoş görülü vede samimi
24/07/2018

İstanbul

Ilgi alaka , Verdig,iniz hediyeler cekler herseyi cazip kilmaniz gercekten basarili
24/07/2018

Sivas

Generali sigorta güzel memmunum şimdiye kadar bir ihtiyaç duymadım,bir sorun yaşamadım sigorta ve kaskonun zamanı bitmeden bilgilendiriyorlar şimdilik iyi,böyle devam edin.
21/07/2018

İstanbul

Sorun yaşamadığım sigortacımdan memnuniyetimi dile getirmek
21/07/2018

Adana

İlgi. Yakın zamanda yaşadığım bir problem çok kısa sürede çözüldü.
19/07/2018

Bursa

Müşteri temsilcisi nazan hanım çok ilgilendi kendisinin yaklaşımı tercihimde çok etkili oldu. Teşekkür ediyorum
18/07/2018

İstanbul

2017'deki dolu yağışından dolayı aracımdaki hasarın sorunsuz giderilmesi ve bunun hasarsızlık inidirimimi bozmaması...
16/07/2018

İstanbul

2 yıldır kullanıyorum. Kazasız geçtiği için bir sorun yaşamadım. Fiyatları uygun. Teşekkürler generali ailesi
14/07/2018

İstanbul

Fiyat hizmet dengesinin ideal oluşu. Müşteri temsilcisinin net bile dille poliçeyi anlatması. Bunlarla birlikte sunulan ekstra hizmetler gerçekten memnun edici.
14/07/2018

Çanakkale

Çok ilgililer ve popüler bir firma
13/07/2018

Kocaeli

Yenileme zamanı geldiğinde fiyat farkı diğerleriyle arasında fark olmaması.
11/07/2018

Denizli

Büyük olmasına güvenerek ve devamlı işlerini takip eden bir ekip olduğuna inandığımdan bu puanı verdim.
06/07/2018
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Prestij Servis Hizmeti

Kasko Sigortası müşterilerimiz için olası bir hasar durumunda ayrıcalıklı hizmetleri içeren yeni uygulamamız Prestij Servis Hizmeti ile kasko müşterilerimize ücretsiz hizmetler olarak sunuyoruz.

Boya Parlatma ve Cila

Mekanik Check-Up

Direkt Ödeme

Vale Hizmeti

Fırçasız Oto Yıkama

Periyodik Bakım İndirimi

Sınırsız İkame Araç

Detaylar

Hasarım Nasıl
Karşılanır?

Hasar Bildirimi

Generali Sigorta’yla iletişime geçilir
0850 555 55 55 veya Hasar Bildirimi

Raporun en kısa sürede eksperimiz tarafından hazırlanır

İhtiyaç halinde sana geçici bir araç sağlanır

Dosyanla ile ilgili gelişmeler web sitemizden kolayca takip edilir

Hasar ödemesi sana veya yetkili servise en kısa sürede iletilir

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm Sorular Bilgi Hasar Süreci Kapsam
Kasko nedir?

Kasko bir aracı çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetler, 3.kişilerin araca verdiği zararlar, çalınma, halk hareketleri gibi zararlara karşı güvence altına alan ayrıca yol yardım hizmetleri ile de yolda kalma durumunda çekici veya araç onarımda iken yedek araç sağlama gibi hizmetleri de içeren bir poliçe türüdür.

Kasko sigortası yaptırmak zorunlu mudur?

Kasko sigortalarının zorunluluğu yoktur ancak; çarpışma, hırsızlık, doğal afet ve diğer kaza ihtimallerine karşı kasko yapmanın çok önemli bir gerekliliği söz konusudur.

Kasko yaptırmak neden önemlidir?
Kasko bir aracı çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetler, 3.kişilerin araca verdiği zararlar, çalınma, halk hareketleri gibi zararlara karşı aracınızı güvence altına alan ve yol yardım hizmetleri ile yolda kalma durumunda çekici veya araç onarımda sigorta sahibine yedek araç sağlama gibi hizmetleri içeren bir poliçe türüdür. Bu da hem sizin hem de sevdiklerinizin olası tehlikelere karşı korunmasına destek olur.
Benim Kaskom'un diğer kasko poliçelerinden farkı nedir?

Benim Kaskom sigortası ile ihtiyaç duymadığınız teminatlar için fazladan prim ödemek zorunda kalmaz, öncelikleriniz ve bütçenize göre kasko kapsam ve primini siz belirlersiniz. Üstelik ekstra indirim avantajlarından yararlanarak poliçenizi tamamen özelleştirebilirsiniz.

Benim Kaskom kapsamında hangi risklere karşı güvence altına alınırım?

Kapsam dahilinde 5 farklı teminat paketi yer almakta ve her bir paket sizi ve aracınızı farklı risklere karşı korumaktadır.

Temel Koruma Paketi Kasko poliçeleri kapsamında ödenen hasarların büyük bir kısmının sebebi çarpma veya çarpışma riskidir. Temel koruma paketi, ana ve yüksek olasılıklı hasar risklerine karşı temel korumayı sağlamaktadır. Paket dahilinde çarpma, çarpışma, yangın, cam kırılması gibi büyük risklere karşı koruma sağlanırken, Generali Yol Yardım hizmeti ile 7/24 hizmet sağlanmaktadır.
Hırsızlık ve Anahtar Paketi Sektörde kasko sigortası kapsamında sunulan tüm hırsızlık risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Araç veya parçalarının çalınması, kilit mekanizmasının değiştirilmesi, plaka çalınması gibi olası hasarlar güvence altına alınırken, araç içindeki kişisel eşyalarınıza gelecek zararlar da kapsam dahilinde karşılanmaktadır.
Doğal Afet ve Terör Paketi* Doğal afetler öngörülemeyen önemli hasarlara sebep olabilmekte ve araçlar için büyük risk oluşturabilmektedir. Doğal afetler ve terör teminat paketi ile deprem, dolu, sel, fırtına gibi doğal afet risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Ayrıca halk hareketleri veya terör olaylarından kaynaklanabilecek risklere karşı da koruma sağlanmaktadır.
Mini Onarım ve İkame Araç Paketi Kaza veya arıza halinde, yılda 2 kez ve 10 güne kadar hizmet sağlayan "İkame Araç" hizmeti, küçük hasarların hasar dosyası açmadan giderildiği "Mini Onarım" servisi, paket kapsamında yer almaktadır. Ayrıca aracınız için genel kontrol sağlayan "Araç Bakım" hizmeti de Aile ve Genç müşterilerimize özel sunulan hizmetler ile birlikte teminat dahilindedir.
İhtiyari Mali Mesuliyet ve Kişisel Koruma Paketi Bu paket ile üç farklı riske karşı araç sahibine/sürücüye genişletilmiş güvence sağlanmaktadır. Üçüncü kişilere verebileceğiniz hasarlar için ek koruma sağlayan "İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı", kaza sonucunda sürücünün ve araçtaki diğer kişilerin yaşam kaybına uğraması veya sürekli sakatlık durumu yaşanması halinde tazminat ödemesi yapan "Ferdi Kaza teminatı" ve taraf olunabilecek hukuksal problemlerde belli dava masraflarının karşılanması da paket dahilinde güvence altına alınmaktadır.
Benim Kaskom sigortasından kimler faydalanabilir?

Otomobil veya kamyonet araç sahipleri için uygun bir üründür.

Minimum kaç adet teminat paketini kapsama dahil etmem gerekiyor?
Temel Koruma Paketi dışındaki tüm teminat paketleri isteğinize bağlıdır. Sadece Temel Koruma Paketi’ndeki risklere karşı güvence sağlanması sizin için yeterli ise, sadece bu paket ile poliçenizi oluşturabilir, diğer teminat paketleri için fazladan prim ödemezsiniz.
Ekstra indirim avantajı mevcut mu?

Evet, hasarsızlık indiriminden ayrı olarak; Özel anlaşmalı servis indiriminden veya muafiyetli poliçe indiriminden faydalanarak ekstra indirim kazanırsınız.

"Özel Anlaşmalı Servis" indirimi nedir?

Dileyen müşterilerimiz, araçlarında oluşacak herhangi bir hasar durumunda yalnızca Generali Sigorta anlaşmalı özel servislerinden hizmet alacaklarını kabul ederek bu indirimden faydalanabilirler. Araçların, anlaşmalı servislerin haricinde herhangi bir başka servise götürülmesi durumunda, hasar ödemesi üzerinden belli oranda kesinti uygulanacaktır.

Benim Kaskom poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanır mı?

Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Karşı araçta meydana gelen hasarlar, daha açık bir deyişle üçüncü şahısların araçlarında oluşan zararlar, trafik sigorta poliçesinden karşılanır. Ancak trafik sigorta poliçesi teminatının tamamı zarar gören üçüncü kişiye ödendikten sonra, karşılanamayan kısım için kasko poliçesi ile verilen ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girerek poliçede belirtilen teminat limitleri kadar, üçüncü şahsa ödeme yapılacaktır.

Benim Kaskom sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının Menfaat Sahibinin Değişmesi başlıklı C.5. maddesine göre “Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.” Bu durumda aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun-olmasın) poliçe münfesih olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek hasar talepleri karşılanamaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı satın alan yeni ruhsat sahibi, kendi adına, kasko sigorta poliçesi tanzim ettirir.

Benim Kaskom sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi?

Mevcut kasko poliçelerimizde, sigorta konusu araç mülkiyetinin poliçe vadesi içerisinde değişmesine karşın; sigortalının, poliçe vadesi bitim tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı tarife grubuna giren bir başka aracın sahibi olduğunu, Generali Sigorta’ya bildirmesi halinde, sigortasının devamı sağlanmaktadır. Bu durumda sigorta sözleşmesi, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Madde C.5. hükmü hilafına münfesih sayılmaz ve vade bitim tarihi, teminatın durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle poliçenin devamı sağlanır. Ancak sigortalının farklı kullanım tarzında bir araç alması halinde hasarsızlık indirim hakkı sona erer.

Benim Kaskom poliçe primleri, poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?

Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigortacının sorumluluğu;sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının,taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesih olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen İHTARNAMEDE borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar edilir.Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.”denmiştir. Bu çerçevede peşin tutar ödenmemişse poliçe yürürlüğe girmeyeceğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak peşin tutar ödenmiş ancak takip eden taksitlerden herhangi biri ödenmemiş ve belirtilen süreler dahilinde sigorta şirketi tarafından bilgilendirmeler yapılmışsa poliçeniz iptal olacak ve hasar gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak sigorta şirketi tarafından temerrüd durumunda bilgilendirme yapılmamışsa hasarınız muaccel olan kalan taksitleriniz düşerek ödenecektir.

Benim Kaskom sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının /kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.

Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Kasko Sigortasının içeriğinde bulunmayan teminatlar ve Kasko Sigortası genel şartları teminat dışı durumları gibi haller mevzuatta açıkça belirtilir. Örneğin alkollü ya da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmak, sürücünün uyuşturucu madde ya da belirlenen seviyenin üstünde alkollü olması kaskonun teminat dışı halleri oluşturmaktadır.

Kasko fiyatları nasıl hesaplanır?

Kasko sigortası teklifi aldığınızda hesaplanan prim aracın plaka ili, ikamet edilen il, aracın ve araç sahibinin geçmiş hasar bilgileri, aracın türü ve aracın tipi gibi özelliklere göre her araç için değişiklik göstermektedir.

Kasko sigortası fiyatımı nasıl öğrenebilirim?

Generali'de kasko fiyatınızı öğrenmenin bir çok yolu mevcuttur. Bunları sıralamak gerekirse;

  • Bize numaranızı bırakın biz sizi arayalım ve kasko bedelinizi hesaplayalım.
  • 0850 555 55 55 nolu hattımızdan doğrudan sigorta danışmanımız ile irtibata geçin, danışmanlarımız kasko sorgulama ve kasko fiyatlarını karşılaştırma işlemlerinde size yardımcı olsun.
  • Sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "Fiyat Öğren" butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki formu doldurarak kasko teklifi alın ve hemen kaskonuzu uygun fiyata, kolayca yaptırın.
Pert olan aracın parasını kasko ne kadar zamanda ödeme yapar?

Aracın pert olma kararının verilmesinden ve hasar dosyasındaki tüm evrakların tamamlanmasından sonra 15 gün içerisinde hasar ödemesi gerçekleştirilir.

Aracın kasko değeri nasıl hesaplanır?

Kasko değeri, aracınızın kaskoya konu olacak tutarı için, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından her ay piyasadaki tüm araç modelleri ve yaşları için yayınlanan liste üzerinden belirlenen tutardır. Dilerseniz TSB 'nin web sitesinden sizde aracınızın kasko değerini öğrenebilirsiniz.Bir diğer konu ise aracın piyasa/rayiç değeridir.Aracın pert olması yahut çalınması durumunda aracın onarımı söz konusu olamayacağı için araç sahibi kişiye aracın hasar gördüğü dönemdeki piyasadaki değeri araştırılarak hasar tazmin edilir.

Sen de aracının kasko değerini öğrenmek için araç kasko değeri sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsin.

Kasko teklifi almak için hangi bilgiler gerekli?

Kasko sigortası teklifi almak için yapmanız gereken tek şey, sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "Fiyat Öğren" butonuna tıklamak ve sayfamızdaki formda sigortanızla ilgili önemli konularda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgileriniz ile birlikte araç bilgilerinize ulaşabilmemiz için TC kimlik numaranız ve araç plaka bilgilerinizi bizimle paylaşmak.

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Sigorta Rehberi

Kasko sigortası fiyatları nasıl hesaplanır?
Kasko sigortası nasıl yapılır?
Kasko sigortası teminatları nelerdir?
Kasko teklifi alırken dikkat edilmesi gerekenler
Kasko ve trafik sigortası arasındaki farklar
Kasko yaptırırken nelere dikkat edilmeli?
Kaskoyu bozan durumlar nelerdir?
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