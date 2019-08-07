Generali Sigorta, 200 yıllık sigortacılık deneyimi ve 150 yıldır Türkiye’de hizmet göstermenin gururuyla müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.

Adem P. Eskişehir Bilgi verirken gayet anlaşılır ve dürüst



Volkan I. Ankara Sigorta ve kasko yaptırırken yanında verilen ekstra hizmetler iyi diğer sigortaların bir çoğunda bulunmuyor hizmet kalitesi güzel ben memnunun



Yunus Emre B. İstanbul Fiyatının diger sirketlerden hesaplı olması ödemede kredi kartına olan vade taksit sayısı.



Cumali Ö. Gaziantep Güzel ve kaliteli servis uygun fiyat ve yüksek getirili sigorta paketleri sunmanız.



Mustafa Ö. İstanbul Iki kasko döneminde de beraber çalıştığım şirketinizle birlikte olmaktan cok memnunum. Müşteri memnuniyeti ilkesinizi her gecen gun daha ileriye getirmeniz dilegi ile iyi calismalar



Nurhan B. Çorum Hizmet sunumu, diyalog ve paket anlatımı



Murat Y. İstanbul Müşteri temsilcisinin yaklaşımı bütün detayları anlatması ve fiyatın diğer firmalara göre düşük olması.



Melih B. İzmir Uygun fiat ve sigortamızı takip edip, ilgilenmeniz.



Saffet E. Balikesir Çok ilgili bir firma. Sigorta ve kaskomun süresi dolmadan önce beni aradılar. Benimle ilgilenen Caner beye ayrıca teşekkür ederim.



Adil A. Ankara Aktif iletişimi olması nedeniyle,



Ramazan C. Tekirdag Müşteriye iletişimin çok ğüzel ve açıklamalarız çok olumlu



Cavit H. İstanbul Vermiş olduğunuz fiyat teklifi vede sunmuş olduğumuz ek paketler



Şener A. Muğla Arayan arkadaşın tüm detayları ile bilgi vermesi güzeldi. Ben kaskomu arkadaşıma yaptırdığım için teklifinizi kabul etmmedim. Teşekkürler.



Kemal N. İstanbul Önceki sene iletişim hatasından oluşan poliçemin yenilenme işlemini duyarlılıkla inceleyip avantajlarımı devam etirerek benden müşteri memnuniyetini tam puan olarak kazanmışlardır.



Olcay B. İstanbul Bütün sorularıma tam olarak cevap aldım. Teşekkürler Ferhat bey.



Sercan S. İstanbul Kasko içerikleri açıklayıcı ve istediğim seçeneği kendim ekleyip çıkarabiliyorum



Ramazan A. İstanbul Kurumsal olma farkındalığının bilinci ile sigortacılığın güven olduğu kavramını özümsemiş bir kuruluş yeni araç aldığımda yine sizden kasko trafik fiat alacağım teşekkürler



Tamer A. Ankara Fiyat performans gayet güzel geri dönüş ve müşteri ilişkileri gayet güzel



Müren D. Bursa Müşteri temsilcisinin ilgisi alakası



Okan Adem M. Muğla SİGORTACI HASAR ANINDA BELLİ OLUR DİYELİM :)



Yusuf C. İstanbul Generaliye teşekkür ederim. Hasar ödemesi için müşteri temsilcisi elinden geleni yaptı ve geciktirmeden ödememi aldım.



Fuat G. İstanbul Fiyat olarak uygunsunuz ve paket içeriği geniş



Emine Ö. İstanbul Iletisimde bulunan bayan beni ikna etti. Avrupanin en buyuk ucuncu sigorta sirketi olmasi. Koklu kurulus olmasi. Etkili oldu. Fiyat ve teklif te gayet iyi.



Ali Ihsan K. Antalya Betül hanımın müthiş ilgili ve işini biliyor olmasından dolayı tavsiye ederim



Gülten G. İzmir Daha önce yaptırdım sorun yaşamadım



Ahmet Barlas E. İstanbul Her şey tam zamanında ve istediğim gibi oldu



Ayla Ö. Eskişehir Kısa zamanda net bildirimler aldım. Fiyat iyi. Kapsam yeterli.



Serkan A. İstanbul Müsteri hizmetleri cok ilgili ve fiyatları makul seviyede



Mehmet Ş. Ankara Ankara volan yetkili servisin memnuriye ti



Aylin S. İstanbul Sigorta olarak üstünüze düşen tüm vazifeleri eksiksiz yaptınız sadece çalışacağınız özel servis firmalarını daha titiz seçmelisiniz



Mustafa M. Bursa Müşteri temsilcilerinin ilgisi çok iyi



Hikmet Sinan Y. İstanbul Hiç bir sorun yaşamadım. Gayet memnunum.



Selçuk K. Mersin Fiyat uygunluğunun yanı sıra, kasko kapsamı olarak diğer kasko acentelerinden daha uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir.



Gülşen A. İzmir Yakın ilgi ve alalarından dolayı tsk ederim



Şaban K. Karaman Müşterisi ile yakından ilgilenmeleri.



Erhan A. Adana İyi bir sigorta şirketi,fiyat yüksek geldiği için yaptıramadım



Hasan G. Sivas Müşteri adayıyla diyalog mükemmeldi.



Ferami K. İstanbul Uygun fıyat yardımcı olma konusunda gayretlı ve nezaket sahıbı bır personel



Ahmet D. İstanbul Kasko içeriği ve müşteri danışmanı



Ibrahim K. İstanbul Kaza anından itibaren dosya sonuçlanıncaya kadar geçen sürede, çok sıcak samimi ilgi. Herşey bildirilen süre içerisinde gerçekleşti



Ömer B. İstanbul Hizmet ve fiyat kaliteniz gayet iyi.



Şemsettin G. İzmir Memnuniyet ve anlaşılır açıklama sadece eksik olan bekleme süresi



Mehmet Ali G. İstanbul Uygun fiyat, ilgili müşteri temsilcisi ve poliçenin en dolu paket olması.



Kurtuluş K. İzmir Uygun fiyat politası, marka imajı



Mustafa A. İstanbul Iletişimi pozitif Mustafa Çelik beyin katkısı çok oldu



Mahmut G. Gaziantep İlgi ve Alakanızdan dolayı teşekkürler ederim.



Zeki Ç. İstanbul Hasarın hızlı ve sorunsuz çözümlenmesi çok değerli



Mustafa S. İstanbul İlgili ve güler yüzlü personel, kaliteli ve hızlı hizmet. Teşekkürler generali sigorta.



Elif Ç. İstanbul Satış personeli ilgi ve alakası



Müfit K. İstanbul Satış temsilcisinin göstermiş olduğu ilgi ve alaka. Sorduğum her soruya açıklayıcı ve net yanıtlar vermesi.



Mevlut E. Kocaeli Aradiğimda ilgileri mükemmeldi dönüş saatini söledikleri gibi ddedikleri saatte dönüş sağladilar aracimin resmini çekmeye gelceklerdi ama henüz gelen olmadi



Metin U. Zonguldak Hasardan sonra hemen İlgilendiler. Teşekkürler



Niyazi A. İstanbul Süratli ödeme ve evrakla zaman kaybetmeme



Önder S. Bursa Her soruma açık ve net cevap aldığım için.



Mehmet E. İstanbul Fiyat ve ayrıntılı olmasından tavsiye ederim



Salih G. İstanbul Her konuda yardımcı sigorta şirketi



Metin T. İstanbul Uygun fiyat ve yeterli bilgi sahibi tuğçe yamak hanımefendiye teşekkür etme şansım da buradan sağlamış oldunuz



Recai O. Muğla Beklediğim hizmetleri yeterince ve hızlı aldım.



Murat A. İstanbul Genel olarak memnunun Ama eksiklikler var bilgilendirmede



Ercan Şevket A. İzmir Servis ,ikame araç,orijinal yedek parça



Filiz D. Zonguldak Müşteri temsilcisinin güler yüzlü ve memnun edici davranması Fiyat konusunda diğer kasko şirketlerine göre adil fiyat vermesi



Seher Y. İstanbul Sigorta danışmanlarının müsteriye olan Davranış ve konusmalari çok iyi. ..



Berna G. Gaziantep Daha öncede Generali sigortayı tercih etmiştim ve sorunlarımla zaman kaybetmeden ilgilendi.



Gülcan S. Ankara Müşteri hizmetlerindeki asistan arkadaşla (Uğur Bey) yapılan görüşmeler.



Adem Ö. Kocaeli İlgili Satış Temsilciniz Uğur Gündoğdu Bey' e çok teşekkür ederim..



Sinan E. İzmir İlgi alaka hoş görü müşteri memnuniyeti



Aydin Ç. Aydin Serkan Yenici Beyin vermiş olduğu kusursuz destek için!



Kemal Y. Eskişehir Mini kasko avantajı ve aracım 10 yaş üstü olmasına rağmen mini kasko yapıldı birçok firma kasko yapmıyor



Mesut Ç. Manisa En Uygun fiat. Musteri ile iyi iliski ve iletisim. Cagrı merkezi ilgili ve çok kobar. Güven hissi vermesi. Güven saglaması.



Cüneyt G. İstanbul Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyatlı olması ve de ödeme kolaylığı olması



Necip D. Malatya Tuğçe Yanık arkadaşımızın çok içten ve yardımsever yaklaşımı beni ikna etti.



Osman A. İstanbul Görüşme yaptığım müşteri temsilcim konusuna çok hakimdi. Ikna kabiliyeti yüksek ve işine duygu katarak yapan bir çalışandı. Urun satışı ve hizmet kalitesi yüksekti. Teşekkürler.



Cihangir K. Balikesir Müşteri temsilcim çok ilgileniyor sağolsun defalarca aradı



Mustafa D. Balikesir Herkes reklam yapar da aslolan gerçektir teșekkürler



Haci Ahmet U. Konya İlgi, alaka süper. Hizmet kaliteli.



Bariş Ö. Ankara Müşteri temsilcinizin ilgisi ve sunduğu avantajlar.



Recep Ö. İstanbul Hızlı işlem ve kolay iletişim ve muhatap var



Hamdi Ö. İstanbul Danismanlarin davranislarindaki yardimseverligi ve policeyi ihtiyacimiza göre sekillendirebilme



Tamer T. Tekirdag Kolay iletişim ve poliçelenme Şeffaflık



Muhittin K. Balikesir FİYAT KALİTE PERFORMANSINDAN DOLAYI.



Güzin I. İstanbul Cok ilgili personel ve oldukca tatmin edici urun yelpazesi ve fiyat..



Yiğit B. Ankara Memnum kaldım , yetmezmi fiyat uygun hizmetleri güzel ,



Ümit B. Antalya Arkadaşlar çok ikna ediciydi ayrıca teminatlara göre fiyatlarınız çok avantajlı.



Halil A. İstanbul Genel olarak ihtiyaçlara hitap eden bir kuruluş.



Cevat P. Tekirdag Tam zamanında aramaları ve sabırla anlatıp sorulara cevap vermeleri hoşuma gitti. Fiyatı uygun tutmaları ve sigortalı lehine maddelerin çokluğu tercih sebebi olmuştur.



Şennur I. Antalya Betul hanim gercekten cok ilgili ve aydinlatici bir sigortaci beni yaptirmia oldugum euroko sigortadan vazgecirdi ve beni kazandi



Veysel D. Gaziantep Müşteri memnuniyetine verilen değer



Hüseyin K. İstanbul Önceki kaskolarımda mini onarım yılda 4 sefer değil bir seferdi. Buna karşın fiyatı da uygundu.



Hilmi A. Samsun Yapılan başvurularda sorun çıkmadan hızlı şekilde sorunlar çözüldü.



Mustafa E. Ankara 4. Yıl müşterisi olarak, müşteri İle iletişim, çözüm odaklı çok güzel....



Mehmet K. İzmir Aracımda oluşan hasar ve kaza durumunda çok yakından ilgilenildi. Kısa sürede çözüm sağlandı



Kenan A. İstanbul Görüştügum arkadaşın ilgisi samimiyeti cok iyiydi



Şeyma Rabia Ç. İstanbul Henüz yeni basladim hizmet almaya memnuniyetim zaman içerisinde yön kazanacaktır.



Mehmet Fevzi Y. Bursa Eğer indirim oranımız daha yüksek olsa idi daha yüksek puanlanabilirdi



Önder Y. İstanbul Bilgili satış elemanı Tuğçe hanım ve net bilgileri beni ikna etti.



Ilyas T. Kocaeli Müşteri hizmetleri gayet başarılı kasgoda genel hizmet iyi başarılar



Ünal A. İstanbul Güvenilirlik yakın ilgi ve alaka



Yaşar P. Ankara Detaylı bilgi verilmesi ve taleplerin poliçeye aktarılmış olması.



Mehmet Ali K. Bursa Olaylara hızlı çözüm getirmeniz.



Şeref A. Ankara Hizmet kalitesi, İletişim, Araba ile ilgili Bir sorula karşılaşmadım ama orada da kaliteli bir hizmet alacağımı düşünüyorum



Engin K. İstanbul Güleryüz ve saygı müşteri memnuniyeti



Selim G. Kirklareli Hizmet satış politikası çok güzel ve doğru tebrikler



Erdoğan K. İstanbul Henüz şirketinizin müşteri memnuniyeti bağlamında her hangi bir deneyimim olmadı. Fiyatının uygunluğu memnuniyet verici.



Mithat D. İstanbul Hızlı ve etkili çözüm sundu.



Dursun A. Ankara Diğer sigorta şirketlerinden çok daha uygun olması



Hasan K. İstanbul Çok hızlı dönüş aldım. Cok memnun kaldim



Aydin K. İstanbul Sigorta şirketimizin sorun çıkarmadan sorunumuzla ivedi ilgilenmesi



Arif K. Ankara Müşterinize karşı ilginize ve samimiyetinize



Ömür V. Ankara Anlayışlı ve açıklayıcı bilgi veriyorlar



Yaşar Z. İstanbul Benim için iyi sigorta en azından aradığım her imkan var



Asim D. İstanbul Müşteri temsilcisinin açıklamalarını tatmin edici buldum ve sigorta yaptırmaya karar verdim



Adem K. Bursa Fiyat uygn. Müşteri temsilcisi kendisine uygun gördüğinden bizde aldık



Sercan P. İstanbul Ilk aşamadan sonuna kadar gayet hızlı ve rahat bi süreç oldu



Murat M. İstanbul Atakan Aydıner güzel yardım etti. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyacım olursa ki inşallah olmaz bakalım nasıl olacak tavırlarınız.



Deniz M. Mersin Profesyonellik, müşteriye değer verme, en avantajlı koşulları sunma, ciddiyet



Serdar A. İstanbul Müşteri temsilciniz fethiye hanım alakası ve yigenimin tavsiyesi



Hamit Y. İstanbul Ürünlerin orjinal olması zamanında yapılması müşteri hizmetleri hepsi de 10 numara



Serpil M. Kocaeli Beni arayan görevli personelin ilgi ve çalışma hızı beni memnun etti



Ibrahim U. İstanbul Tercih şıkkı sunarak müşteri memnuniyetini ciddi anlamda on plana çıkarması, tercih hakkını tamamen müşteriye bırakmasıdır.



Hüseyin Ö. İzmir Müşteri temsilcisi Gökhan Sengecer bütün sorularıma sabirla cevap verip yardımci oldu.



Bahadir H. Manisa Müşterilere yaklaşımlarını seviyorum



Recep E. İstanbul Surecte sikinti yasamadim aracim kisa surede onarildi.



Emin B. İzmir Ilgili ve bilgili calisanlar. Firmanin kaliteli ve kurumsal yapisi



Mevlüt B. Denizli Sigorta danışmanın ilgili tavrı



Murat O. Ankara Müşteriyle telefondski diyalog



Ahmet K. Malatya Uygun fiyat ve çok yardımcı müşteri hizmetleri tşkkrler



Ceyhun Y. İstanbul Süratli bilgilendirme ve çözüm için teşekkürederim



Ibrahim C. İstanbul Arayan kişinin tecrübeli ve nazik oluşu, ayrıca müşteriyi kandırmaya çalışmaması. 1 puan kırdım; özel servis- yetkili servis bilgisi vermemesi.



Kadir K. İstanbul Telefonda Konuşan Sigorta Temsilcisinin Samimi davranışları. İçtenliği. Benim Poliçeyi yaptırmama ve tanıdıklarıma tavsiye etmemi sağlamıştır.



Ramazan E. Eskişehir Hızlı ve iyi hizmet verilmesi.



Recai O. Muğla Dürüst, hızlı ve anlaşılır hizmet



Münevver A. Adana Musteri hizmetlerinden ilgiden memnun kaldim.



Ayşe Gülşen Z. İstanbul Güzel çalışıyorlar hızlı çozüm buluyorlar



Hasan Y. Mersin Müşteri memnuniyeti. Call center kibarlığı



Nurettin A. İstanbul Her şeyden önce bir tlf la beni aradılar en uygun teklifi sundular hiç zaman kaybetmeden poliçemin yenilenmesini istedim



Mehmet Y. Isparta Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..



Mehmet Y. Isparta Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..



Aydin Y. İstanbul Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.



Aydin Y. İstanbul Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.



Erkan I. İstanbul Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı



Erkan I. İstanbul Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı



Ali K. Osmaniye İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.



Ali K. Osmaniye İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.



Metin K. Ankara Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...



Metin K. Ankara Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...



Vedat D. İstanbul Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.



Vedat D. İstanbul Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.



Meral A. İstanbul Ferhat bey çok yardımcı oldu çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı



Meral A. İstanbul Ferhat bey çok yardımcı oldu çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı



Ibrahim Y. İstanbul Hızlı bir şekilde işleminin halledilmesi



Salim Ş. Samsun İnternetten en kolay yapılabildiği için Ayrıca fiat daha uygun



Yunus K. İstanbul Daha evvelinde güzel iş çıkarmıştınız.



Tarik D. Ankara FİRMANIZIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ GÜZEL ANCAK, HER YIL EN DÜŞÜK FİYATI SİZ VERİRKEN, BU SENE AYNI DÜZEYDE KALAMADINIZ.



Sevtap K. İstanbul 2016 senesinde yapmıştık diğer aracımıza çok memnun kalmıştık



Harun Y. İstanbul Ucuzlugu ve müşteriye verilen deger anlayışı



Hamit G. İstanbul İlginiz ve gereken işlemleri bekletmeden sonuçlandırmanız.



Mustafa E. Zonguldak Sunduğu hizmetler ve telefonda satış yapan arkadaşın özverili davranışları.



Ahmet K. İstanbul Sözünüzde zamangüvenilir olması



Oğuzhan Ö. Sivas Müşteri hizmetleri hızlı ve net



Yunus K. İstanbul İHTİYACIM OLDUĞU ZAMAN GEREKLİ OLAN TÜM DESTEK ve BİLGİLERİ ALMAKTA ZORLUK ÇEKMİYOR OLMAM.



Mahmut Ö. Malatya İlgili olmaları nedeniyle. 20 dakika konuşup gerekli açıklamaları yaptılar.



Mahmut A. Kocaeli Henuz hic kullanmadim.. Insallah kullanmak da gerekmez ama ben kurumsal imaj ve gucu hissettim.. Genel tarihçe avrupa genelinde portfoy buyuklugu ve fiyat avantaji bir araya gelince tercih ettim..



Adnan U. İstanbul Sağolsun arkadaşlar iyi ilgileniyor yardımcı oluyorlar



Ibrahim D. Ankara Müşteriye yaklaşım ve fiyat



Murat S. İstanbul Müşteri odaklı, direkt geri bildirim, sorunlarda kalıcı çözüm arama



Sami A. İstanbul Çok ilgili. Yardımsever. İstediğim zaman ulasabiliyorum. Telesekter uzun uzun bekletmiyor. Sorunlara çok hızlı çözüm getiriliyor. Tesekkurler



Haydar P. Ankara Musteri temsilcisi Murat yavuz beyin yakin ilgi ve alakası



Ibrahim C. İstanbul Problemsiz bir şekilde işim görüldü



Muhammet D. İstanbul Müşteri hizmetlerindeki arkadaşların ilgi ve alakaları birde fiyat uygunluğu.



Ömer Faruk T. Aydin Müşteri temsilcinin ilgi alakası



Gökalp Ş. İstanbul Sn. Murat Karaurgan çok kısıtlı zamanda beni verdiği net bilgilerle aydınlatıp ikna etti



Vedat B. İstanbul Müşteri hizmetleri ve destek. Ayrıca uygun fiyat.



Özgür K. İstanbul Tavsiye ederim, almamin sebebi servis agi ve fiyat dan dolayi



Bayram G. İstanbul Satış danışmanlarının ilgi ve alakaları üst seviyededir. Ayrıca site üzerinden çok rahat bir şekilde işlem yapılabiliyor.



Mehmet Ali T. İstanbul Arkadaslari alakali ve cozum uretmeye gayretli olduklari icin tercih ettim



Özgür S. Ankara Sigorta şirketi ilk çalışmam ve policemin yeni oldugu icin orta seviyede bir puanlama yaptim



Erhan D. İstanbul Müsteri hizmetleri ilgi alakaları



Kenan Ç. Tekirdag Harika müsteri ilişkileri ve fiyatları teşekkûrler generali



Emre E. İstanbul Poliçe ile ilgili yardımcı olan arkadaşın sabırla yardımcı olarak herşeyi en ince ayrıntısına anlatarak doğru bilgilendirme yapması.



Izzet G. Giresun Memnunum sürekli policelerimizi sizden yaptırıyoruz müşteri hizmetleri danışmanlarından memnunum sizlerin takibiyle sigortam bitti geçti gibi gözümüz arkada kalmıyor



Murat M. Tekirdag Müşteri temsilcisinin ikna kabileyiti ve samimiyeti.



Adem K. Adana Şu ana kadar memnunum. Ama tabii önemli olan bir kaza, çarpışma olursa bundan sonraki süreçte bana yaklaşımları önemli olan...



Fatih Ç. İstanbul Satış temsilcisi diyologları ve pazarlama politikanız. Her yıl sizinle birlikte beraber olmak isteyen müşterilerinize daha fazla önem vermeniz ve yardımcı olmanız gerekir. Teşekkürler.



Büşra Dülger D. Tekirdag Sizinle yeni çalışıyorum. İlk kez bir kaskomu sizden yaptırdım. Sürecin tamamını gördüğümde puanımı ileride güncellemek isterim



Bülent Y. İzmir Hizmet Ve Kalite Odaklı Anlayışı Yeterince Hissettiriyor...



Sadettin Ö. İstanbul Müşterinin beklentilerine net cevaplar veriliyor.



Murat E. Mersin Kaliteli hizmet ve uygun fiyat olması



Alparslan A. Afyon Karahisar Sıkıntı yaşamadığım için



Yakup Ö. Ankara Müşteri temsilcilerinizin fikir yönünden iknacı olması



Beyazit A. İstanbul Müşteri hizmetleri çok yardımci oldu,herseyi tek tek açıkladı,tekrar sormamiza rağmen yine açıkladi



Mehmet Erhan S. Sakarya Problemsiz iyi bir sigorta, problem yaşamadım diyebilirim



Murat Ç. İzmir Müsteri temsilcisi nin yaklaşımı



Abdullah S. İstanbul İlgili ve yardımsevwr müşteri temsilcisi



Özlem Kiliç Ş. Bolu İletişim ve çözüm odaklı çalışma güzel. Ama fiyatlarınız rekabetçi olsa daha güzel olur



Mustafa B. Samsun GüzEl konuşmaları ve kırmadan ikna etmeleri



Uğur K. İstanbul Uygun fiyat. Kaskomu kendim secebiliyorum.



Şükrettin T. İstanbul Uygun fiyat Hediye çeki Personelin iletişimi



Özlem Ö. İzmir Daha önceden generali den kaskom vardı kasko sürecinde her sorunuma yakından ilgi gösterildi.



Semih K. Ankara Acentesiz, özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve hızlı satın alma diyebilirim. Hizmetinizi de ilk defa deneyimleyip göreceğim.



Emre K. Şanliurfa İlgi ve alakalı davranışlar



Atilla Z. Kocaeli Tel. Konusmamda bana cok yardim ettiniz bazı benim bilmediğim konularda yardımcı oldunuz kısaca bu.



Burak Ö. Adana Kisa Zaman uygun fiyat kaliteli hizmet



Hatice A. Kocaeli Fiyatlardaki uygunluğunuz müşteriye karşı ilginiz ve tavrınız.



Naile Evner Ö. Balikesir Hizmet ve işin takip edilip sonuçlandırılma aşaması. Bu işlem aşamasında çalışan personelin samimiyeti ve güven vermesi.



Tahir Ç. Antalya Yakın ilgi ve her zaman ulaşılabilir olmaları



Yasin A. İstanbul Müşteri temsilcim olan birtan hanımın ilgisi ve şirketiniz diğer kasko firmalarından daha fazla imkan vermenizdir



Engin E. Ankara İlgili personel ve uygun fiyat



Erol Ş. Kayseri Güvenilir (biraz da fiyat uygun olursa daha verimli olacaktır)



Rafet T. Denizli Fiyatlarınız çok uygun siteniz anlaşılır



Kerem A. Kirklareli İlgili ve aktif bir şekilde destek olunması



Hakan K. İzmir Ağır hasar danışmanı şenay hanım ve çağrı merkezinden Güray beyin yardımları. Ancak Şenay hanım olmasaydı kesinlikle benim için çok olumsuz Bir süreç olurdu.



Şemsettin Ç. Hakkari Bana iyi bir teklif verdiği için



Yildiz Özkan Ö. Antalya İlk olarak temsilci samimiyeti ve alakası üst düzeyde idi. Diğer şirketlere göre fiyat fayda oranı daha yüksek.



Ilknur K. Antalya Müşteri temsilcisi burcu torun hanim gibi cana yakin temsilcileriniz olduğu surece her zaman sizinleyim



Ahmet Çağdaş Ç. Samsun Henüz bir hizmet görmedim. Ama telefonla arayıp beni ikna eden arkadaşın iletişimi ve halkla ilişkileri üst düzeydi. Firmanız hakkında bilgi sahibi değilken bile güven verdi.



Orçun T. Muğla Fiyat Umarım hasar olmaz ama olduğunda da aynı vaadettiğiniz hizmeti almayı temenni ediyorum☺️



Burak D. İstanbul Fiyat acısından uygun ve kapsamlı bir poliçeye sahip



Letafet Benal A. Muğla Sigorta detaylari tarafıma iyi anlatıldı bundan memnun kaldım...



Neriman T. İzmir Başarılı hitap👍🏻Ve sunum



Ebubekir Y. Ankara Telefon üzerinden poliçe satın aldım müş. Tem. Sorduğum sorulara usanmadan cevap verdi. Poliçeye eklememiz gereken riskler için açıklamada bulundu. Teklifi de cazip geldi.



Hüseyin Ekrem E. Balikesir Tüm camlara sınırsız garanti veren tek kasko



Davut K. Malatya Hızlı ödeme, başarılı müşteri hizmetleri, teşekkür ederim.



Nurten Doğan K. İstanbul Sunulan imkanlar ve uygun fiyat



Ali Burak E. İstanbul çok ilgili yetkili bayii,fiyatlandırma,taksit imkanı



Yasin Ş. İstanbul MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ OLAN TUĞÇE YAMAK HANIMIN DETAYLI BİR ŞEKİLDE HERŞEYİ ANLATIP, YARDIMCI OLMASI DİYEBİLİRİM.



Murat Ümit G. İstanbul Fiyat ve sunulan hizmet olarak çok uygun buldum



Necdet Ü. Kocaeli Sunmuş oldugu teklif. Uygun olan şartlar.



Mehmet K. Konya Günün şartlarına göre gayet iyi bir teklif verildi hoşuma gitti. Gerçekten 10 numara



Seyfeddin E. İstanbul Tum sigortayi iceren paket icin uygun fiyat politikaniz.



Ömer S. İzmir Uygun fiyatların bulunduğu Sitedeki net bilgiler sayesinde kısa süre içerisinde poliçemi hazırladım.



Fadime Y. İstanbul Arkadaşlarımızın yardımcı olmazsa hızlı çözüm ve general sigorta da seçeneklerin çok olmasıdır



Nesrin U. İstanbul Müşteri ilişkilerindeki yetkili kişinin ilgisi



Lutfi A. İstanbul Arkadaşım ve sizin müşteriniz Nafis POLAT tavsiye etti ve o yaptı sigortamı bende başkasına tavsiye ederim.



Yusuf M. Bursa Hasar çözümü zamanıda gerçekleşti ve ikame araç talebim zamanında bana ulaştı



Durmuş K. Tekirdag İlgi alâka ve fiyat politikasındaki cazip ödeme avantajları sebebiyle tavsiye ediyorum.



Mustafa A. Ankara Yapmış oldugum bir kaza sebebi ile beni hic madur etmeden her türlü müskülumde yanımda idiniz gerek çekici gerek tamir konusunda hiç bir zorluk yasatmadiğınız için teşekkür ederim



Okan Adem M. Muğla HIZLI UYGUN ANLAŞILIR POLİÇE SADE BİR SATIŞ



Emre D. İstanbul Uygun fiyat politkası , kasko paketine istediğimiz kapsamların eklenip çıkartılması ,telefonda teklif sunan personelin çok yardımcı olması



Arzu K. Bursa Teşekkür ederiz fiyatlarınız ve uğur Gündoğdu beyin sıcak konuşması için bu puanı vermek geldi içimden



Tefik S. Osmaniye Daha önce yine generali sigortam vardı çok memnun kaldım



Savaş K. Ankara İhtiyacımın kısa sürede anlaşılması. Arama randevusuna uyum. Anlayış. İşin ehli olduğunu bana hissettirmesi (konuştuğum kişi)



Hale C. İstanbul İşlerim en kısa zamanda ve ştinayla yapıldı



Müzeyyen Ç. Burdur Policemi yenilerken calisma arkadaşlarınızın sıcak kanlılığı



Veysi S. Tekirdag Çözüm odaklı hizmet anlayışı ve hızlı hizmet



Mustafa Uğur Ç. Antalya Görüştüğüm çağrı merkezi çalışanı gayet iyi bir bilgi aktarımı yaptı ve memnun kaldım, hali hazırda 2 aracım için generali poliçeleri bulunuyor



Veysel D. İstanbul Serkan beyin çok sıcak konuşması ve açıklayıcı bilgileri



Seyit Ali Y. İstanbul Hızlı ve çok kapsamlı uygun fiyat ve kaskoda sunulan güzel olanaklar oldu. Satıcının geniş bir şekilde açıklaması.



Faruk B. İzmir Kısa sürede tüm işlemler halledildi.



Mevlüt Okay E. İstanbul Anlasmali kurumlarda Hızlı cozum.



Rifat Ö. Antalya Kasko yaptırdıgımız bayinizin ilgi alaka ve güler yüz göstermesi bizi son dere mutlu etti



Nilgün Ö. İstanbul Gerek web sitesi, gerek cagri merkezinden tum ihtiyaclarima uygun cozumlere aninda ulasabildim.



Gökhan A. Trabzon Fiyat biraz daha uygun olabilirdi. Sunduğu imkanlar bakımından hepsinden iyi gibi geldi bana



Emrah K. Ankara Sigorta şirketi ile tanışmak istiyorum.



Fuat G. Bolu Kurumsallik ve takip edilmeden dolayi guven duygusu olusturmaniz



Ufuk K. İstanbul Hızlı geri dönüş ,mutlu karşılayan bir ses ,ihtiyaçları anlayan bir beyin ve makul fiyat



Pinar A. İstanbul Müşteri temsilcisinin son derece sıcak ve nazik bir şekilde yaklaşması en uygun teklifi vermek için elinden geleni yapması



Ali D. Yozgat Samimi davranış, insanı ikna etmesi telefonda olsada karşıdaki satış danışmanın güler yüzlü olması (görmesem bile tahmin etmek zor olmuyor) samimiyet



Cengiz Ersin K. İstanbul Verilen hizmet ve bu hizmet karşılığında istenen fiyat gayet makul



Pervin G. İstanbul Personel çok iyi iletişim kurdu



Mehmet Şakir G. İstanbul Arayan personelin ( Caner Akoğul) ilgili olması. Poliçemi sizde yenilememin sebebi Caner beyin insancıl, sevecen ve saygı dolu yaklaşımı. Diyalogları güven hissine neden oluyor.



Göksel Ö. İstanbul Uygun fiyatlı, hızlı hizmet.



Süleyman B. Mersin Fiyatların makul ve güvenilir oluşu.



Kudret B. Kastamonu Arayan personel in kibarlığı ve bütün konular hakkında tam bilgilendirme si



Saffet D. İstanbul Daha önce aldığım hizmet kalitesi. Anlık çözümler üretiyorsunuz



David Ş. İstanbul Geçen seneki gereksinmeye çabuk cevap verildi



Ali Riza A. İstanbul Herhangi bir sorun çıkmadan aracı teslim aldılar. İkame araç sorunsuz verildi. Ve servis çok iyi tamir etti aracımızı



Gülay T. İstanbul Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi



Halil Ibrahim E. Ankara Aldığım hizmetten memnun olmam. Teşekkürler.



Mehmet Fatih Y. Ankara Poliçe bitmeden bana ulaşmaları, can değiştirmede hemen cevap vermeleri ve fiyatlarının uygun olması



Emin K. İstanbul Karşımda muhatap olacak birini bulabiliyorum



Mehmet T. Kütahya İlgili çözüm odaklı olmaları



Safiye G. Manisa BENİ MAĞDUR ETMEDİNİZ VE TÜM HASARIMI KARŞILADINIZ TEŞEKKÜR EDERİM, SADECE BİRAZ SÜREÇ UZUN SÜRDÜ, O YÜZDEN 9 VERDİM.



Aysun E. Kütahya Hiç bir prosedüre takılmadan problem halledildi...



Mustafa G. Ankara Hiç bir aksaklık ve gecikme olmadan işlemlerin yapılmış olması.



Ismail S. Adana Kaliteli zamanında ve sorunsuz hizmet aldım. Teşekkürler



Ramazan Salih E. İzmir Gösterilen ilgi ve fiyatların uygun olması.



Oğuz A. İstanbul Generali'ye ihtiyacım olduğunda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Generali'ye teşekkür eder herkese tavsiye ederim.



Ali S. İstanbul Hiç bir zorluk yaşamadan aracimla ilgili ne gerekiyorsa eksiksiz hizmeti aldim aracimin deger ucretine yakin ucretide aldim kafamdaki soru işaretlerini kaldırdı teşekkür ederim



Zühtü Ferit K. Antalya Hizmet kaliteniz çok iyi. Danışmanlarınız çok bilgili ve nazik.



Çağatay B. İzmir Sorun yaşamadım şimdiye kadar



Engin D. İstanbul Ilgili kişilerce istek,öneri ve şikayetleri dikkate alınıyor. Hem de fiyat konusunda ortalamanın altında fiyatlar verip insanları memnun ederek neticeye variyorlar.



Korhan K. İstanbul Hızlı ve ücretsiz hizmet aldım



Murat Y. İstanbul Müşteri temsilcisinin ilgisi ve her ayrıntıyı anlatması ve en önemlisi diğer sigorta şirketlerine göre kasko fiyatının düşük olması



Engin K. Bursa Sorunsuz hızlı çözüm odaklı hizmetten dolayı



Ismail Sefa Ö. Mersin Telefon konuşmalarınız tatlı dl ve hemen çözüme kavuşturma. Ve sizin adınıza gelişmeleri takip ediyoruz. Gibi samimi sms leriniz benim için yeterli samisiniz.....



Ibrahim K. Antalya Kuruma olan güvenim anlayışı ve karşılıklı güven hissi



Ibrahim E. İstanbul Müşteri hizmetleri nin ilgi alakali olması



Sedat B. Ankara Poliçede verilen ücretsiz destekler



Orhan A. Bartin Verilen ikame araç dışında hizmetlerden memnun kaldım. İstediğim servisten faydalanma imkanı sağladılar.



Ilkay Y. Tekirdag Sadece bi kere kasko isim oldu onda da herturlu kolayligi sagladigi icin isi diger sirketler gibi yokusa surmedigi icin diger sirketlerden teklif bile almiyorum sayenizde tesekkurler



Mustafa B. Kocaeli Uygun fiat ilgili hizmet avantajlı sigorta hizmetleri 10numara 5yıldız teşekkürler...!!!



Ali E. Aydin Arayan Arkadaşlar çok ilgili teşekkür ederim Birşey sormak istiyorum bana Migros puan veya çek tarzı hediyemiz var demişlerdi ama hiç birşey gelmedi biligide verilmedi



Gökhan C. İstanbul Cok güzel ilgilendirdikleri için bilgi almak için aradığım da aydınlatıcı acıklama yaptıkları için



Celalettin Ö. İstanbul Anında işlem yapıldı, bana söz verildiği tarihte araç teslim edildi. İkame araç için mağduriyet oluşmadı. Teşekkürler.



Hüdai A. Ankara Müşteri memnuniyeti çok güzel detaylı bilgi verildi



Ferat G. İzmir Generali Sigorta her zaman yanımızda ve işimizi kolaylaştıran bir sigorta şirketi



Ayhan O. İstanbul Fiyat ve avantajlari , müsteri hizmetleri



Demet K. İstanbul Hasarim tam kapsamlı ve hızlı giderildi ayrıca bu süre boyunca yedek araç ile talebim karşılandı



Mehmet T. İstanbul İnsanları net aydınlatıyorlar



Hüseyin S. İstanbul Şuana kadar sorun yaşamadım.



Taylan Özgür A. İstanbul Hızlı,güvenilir ve makul bir teklif ile bana ulaşan Çağrı merkezi çalışanınız.



Erdi Y. İstanbul Daha dun kaskoyu yaptirdim Allah korusun basima bir is gelirse o zaman anlayacagim dogrumu yoksa yanlismi karar vermisim. Ondan sonra bir anket daha olursa o zaman bu anketi yapmak daha dogru olur.



Ömür L. İzmir Bir problem yaşamadım. Beklentilerim oldu



Murat S. Samsun Kaliteli hizmet güven ve iletişim



Metin U. İstanbul Aracimin onariminda her hangi bir olumsuzluk durumu olmadi



Orhan Y. Kocaeli Fiyatları uygun müşteri temsilcisi ilgili bilgili



Remziye D. İstanbul Güven duyman güvenimi sarsacak bir olumsuzluk duymadım imkanları oldukça iyi fiyatları 'da tabi. Başarılar dillerim.



Murat G. Rize Sizinle çalışmaktan memnunum. İlgi ve alakanız benim için çok önemli. Tanıdıklarıma da sizi tavsiye ediyorum. Umarım gelecek yıllarda da sizinle çalışırız.



Ergün S. İstanbul 3 yilldir generali sigorta ile çalisiyorum. Hicbir sikinti yasamadim uygun fiyat politikasi ve guven verici yaklasimi beni ziyafediyle memnun ediyor.



Uğur V. İstanbul Olaya en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve magduriyetimin en aza indirilmesi



Mehmet D. Kocaeli Meydana gelen hasarda orijinal parça takıldı ve hasar kısa zamanda giderildi



Ismail G. Bursa İşlem söylenen zamanda gerçekleşti gereksiz prosedür çıkarmadılar



Serkan K. Manisa Arayan arkadaş ilgili birisiydi



Uğur A. Ankara Aracımın hasarı yetkili serviste sorunsuz tamir edildi.



Selma E. Konya Müşteri memnuniyeti ve müşteri temsilcilerinin bilgili ve kibar olması. özellikle caner beye teşekkür ediyorum bu vesileyle.



Hanife K. Tekirdag Generali'de çalışan arkadaşlar çok ilgililerdi. Bu sebeple sorunum çok kısa zamanda çözüldü.



Önder K. Çanakkale Anlaşmalı olduğunuz servis, fiyat politikası, telefonla işlerimi halledebiliyor olmam, pratiklik



Erkan C. İstanbul Temsilcilerin işlerini pozitif olarak yapması ve görüşmelerde sıcak kanlı olmaları Hiç bir firmanın sunamayacağı tekliflerin hediye olarak verilmesi.



Mehmet Y. Mersin Sizinle daha önce bana uygun sigorta poliçesi yaptığiniz icin



Müjdat Ö. İstanbul Doğru yönlendirme ve kaliteli hizmet aldım, memnunum tavsiye ediyorum.



Hasret A. İstanbul 3 sendedir yaptırıyorum cam kırılmasında hemen halletiniz bi kaza anındada böyle olacagını dusundugum için



Zeynep S. Niğde Hasar sürecinde sorun yaşamadım. Ikame araç verildi, parçalar kısa sürede temin edildi, makul sürede ödeme yapıldı. Teşekkürler..



Mehmet Ç. İstanbul Fiyatlamada daha iyi olmanız lazım. Aslında Generali yi kullandım beğendim memnunum. Hatta tavsiye de ediyorum. Ama dediğim gibi ücretlerde daha iddialı olabilmelisiniz. Başarılar diliyorum



Ceyhan Ö. Ankara Uygun fiyat ve kaza sonrası ilgi



Çoşkun K. Ankara İlgilenilmesi ve çok kibar temsilciler



Fatih H. Denizli Müşteri danışmanları ayrıntılı bilgi veriyor ve kapsamları rakip kaskolara göre daha geniş ve uygun fiyat tavsiye ederim...



Önder P. Kocaeli Arama ve takipleri iyi. Net konuşuyorlar.



Yilmaz A. Afyon Karahisar Sorunsuz bir şekilde işlem yapılır



Ersin K. İstanbul Sigorta tarihi öncesi hatırlatma ve uygun şartları uygun fiyat vermek



Emre A. İstanbul Sunduğu hizmet şartları güzel kaliteli fiyat uygun ekonomik



Kadir D. İstanbul Geçen yıl kıyaslayarak tercih etmiştim; bu yıl içim rahat bir şekilde devam kararı aldım.



Hasan T. İstanbul Küçük bir kaza geçirdim onarım suresince yedek araç tahsis ettiler



Levent Ç. İstanbul Genel merkezi aradığımdaki ilği alaka çok iyi aydınlatılıyorum



Ferat K. İstanbul Müşteri temsilcilerinizin yakın ilgisi,bilgisi ve bilgilendirmesi, Fiyat,paket içeriği ve taksit seçeneğinin F/P kriterlerimde olması



Orhan A. Kayseri SUNDUĞUNUZ HİZMETLER, KASKOYU GENİŞ YELPAZEDE TUTMANIZ, UYGUN FİYAT AVANTAJI, TAKSİT İMKANI VE KASKOYU DELMEDEN VERİLEN HİZMETLER.



Tuna T. Mersin Memnun kaldım olumsuz birşey yaşamadım



Halim E. Edirne Müşteri temsilcimin ilgi ve alakası



Serkan G. Hatay Iiyi günler. Ilgi. Alaka. Hoşgörü ve memnuniyet verici durumlar



Nihat O. İstanbul Bilgiye ulaşma,müşteriyle ilgilenme ve son olarak fiyatlar



Ali Ş. Amasya Acentenizin ilgili personelinin sunduğu hizmet.



Abidin A. İstanbul Eşim kaza geçirdi araba ile hiç bir sorun yaşamadık hasar giderildi



Olcay K. İstanbul Musteri ile ilgilenmeniz yeterli bilgi vermeniz



Ahmet B. İzmir Hizmet kalitesi ve hızlı dönüş



Filiz B. Aydin Sorunsuz tamir edilip teslim edildi.



Seçkin A. Ankara Hasarla ilgili işlemlerin hemen gerçekleştirildi. Konuyla ilgili hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Herşey çözüm odaklıydı. Teşekkürler.



Serkan B. İstanbul Ilginiz cok guzel donusleriniz kisa zamanda sonuc odakli



Şenol E. Kocaeli Bir sıkıntı çıkmadı çünkü. Servis ile sıkıntı yaşadım ama, bu servisi ben kendim seçtim. Başka bir servise de götürebilirdim.



Nejla E. İzmir Acentenin(Ümit Sigorta-Necmi Bey) hasar sonrası konuyla en kısa süre içerisinde ilgilenmesi ve onarım için aracı götürmüş olduğumuz servisin kısa sürede hasarı gidermesi.



Adem Y. Mersin Orijinal parça teminatı ve ilgili alakalı müşteri memnuniyeti



Fatih K. İstanbul Muhattabına kolay ulaşılabiliyor. Araç teslimine kadar ilgi alaka çok iyi.



Özen S. İstanbul Her sorunumu çözdüğünüz için yapılması gereken herşeyi yaptığınız için



Nihat A. Bursa Poliçe kapsamı,teminatlar ve iyi fiyat



Levent S. İstanbul Arkadaşlar çok yardımcı oldular



Zeki K. Ankara Çok ilgili ve saygılı personel iyi hizmet uygun fiyat



Orhan Ş. Sakarya Müşteri ile ilgilenme ve müşteriyi bilgilendirme güzel teşekkürler generalli



Ercan A. Kocaeli Açıklayıcı bilgi. Uygun fiyat



Erdinç T. İzmir Hızlı geri dönüş, çalışanların verdiği bilgi ve güven, ayrıca zannediyorum ki Ayşe Hanım dı görüştüğüm kişi, ilgileri ve yaklaşımı çok iyiydi.



Turgay E. Yalova İlgi alaka doğru bilgilendirme



Mustafa A. Aydin Bilgilendirmeyi tatmin edici şekilde yapıldığı icin



Hüsnü D. Aydin Poliçe teminatları sağlam güvenilir. İletisimde Kolay ulaşılır olmaniz



Erdin B. Ankara Sorun olduğunda ilgili ve alakadar olmaları güzeldi.



Sedat O. Ankara Kıyaslamalarda hesaplı ve müşteri temsilcilerinin ilgili olduğunu düşünüyorum.



Yusuf M. Denizli BİR SORUN ÇIKTIĞI ZAMAN ÇÖZÜLDÜĞÜ İÇİN....



Mert Y. Tekirdag Müşteri temsilcilerinin vermiş olduğu cazip fiyatlar ve dış referanslar.



Özgür K. Eskişehir Generali sigorta her konuda iyi hizmet veriyor yanındaki çalışma arkadaşıma da tavsiye ettim oda Generali sigortaya tercih etti



Nebi D. Antalya Müşteri hizmetleri çok iyi iletişim kuruyor



Ekrem A. Kocaeli çağrı merkezinizde bulunan arkadaşlar sunacakları pıliçeyi müşterinin aklında soru kalmıycak kadar iyi bir şekilde açıklıyor



Alper E. Kastamonu Hasar ücreti hemen ödendi,arabam tamirdeyken ücretsiz araç hemen sağlandı, teşekkürler



Ümit S. İstanbul İkame araçta hizmet aldığınız firma son derece başarısız, bu sebeple 10 yerine 9 verdim.



Yusuf E. İstanbul Sevdiğim ve devamlı kullandığım bir firma sınız isteklerimi karşılamaktasınız



Ender I. Antalya Müşteri hizmetleri ilgi alaka



Ali Yalçin K. İstanbul Satış sonrası hizmette süreklilik. İlginize ben teşekkür ederim.



Toprak Firat K. İstanbul Murat beyin ilgi ve alakası, extra olarak tek seferlik cam ve far değişimi vb. TABIKI SON OLARAK TARAFIMA YAPILAN INDIRIMLER.... Teşekkürler.... Toprak Fırat KADIOĞLU



Adem Ö. Ankara Şimdilik fiyat avantajı. Kullandıkça başka avantajlarıyla da karşılaşmayı umut ediyorum.



Mesut K. Balikesir İşlemlerimi telefon ile araya acenta girmeden uygun fiyata ve kısa zamanda yapabiliyorum.



Ramazan D. İstanbul Memnuniyetimden dolayı teşekkür ediyorum.



Yetiş K. Zonguldak Birkaç yıldır Generali sigorta ile çalışıyorum memnunum



Mualla T. İstanbul İlişkilerde etkinlik, kolaylık, düzgünlük.



Hüseyin T. İstanbul Aslan sigorta acenteniz ile çalışıyorum,müşteri olarak çok ilgileniyor benimle son derece hızlı ve ilgili teşekkürler



Gökhan G. Ankara Kaza veya onarım işlerinde kolay ve hızlı yardım ve ilgi



Hasan Y. Kastamonu Ilgi,alaka ve işini iyi yapması



Rasim A. İstanbul İlgi ve fiyat, ayrıca migros hediye çeki çok makbule geçti teşekkürler



Sefa E. Ankara Bir çok olanak olanak sunması



Ibrahim T. Karaman Hızlı ve çözüm odaklı ayrıca cazip fiyat avantajları sebebiyle generali sigortayı tavsiye ediyorum.



Erdal G. İstanbul Mutlaka tavsiye ederim. Çok hızlı şekilde hasarımın tazmin edilmesi nedeniyle.



Yasin Ersin A. İstanbul Firmanızın mevcut müşterisini korumak ve kaybetmemeye yönelik yaklaşımları, bu firmada kalma ve bu puanı verme sebebimdir. Saygılarımla



Islam Y. İstanbul Kaza sonrasında hiç sorun yaşamadım



Hasan S. Eskişehir Personelinizin karşısındakine değer vermesi



Mehmet D. Samsun Müşteri hizmetleri ve ilgi alakadan dolayı birde fiyat dan dolayı memnunun



Metin U. Zonguldak İlgi geri dönğşüm ve bilgilendirme



Haluk K. İstanbul Sınırsız araç ikame vermeniz beni ikna etti



Hayrünnisa Y. Ankara Bilmem generalli bana güven veriyor



Muhammet Bülent Ç. Aydin Hem tam kapsamlı hemde % 20 gibi daha uygun fiyatla kasko yapma imkanı tanıdığı için herkese tavsiye ederim.



Hamide A. Ankara Sigorta danışmanıma kolaylıkla ulaşmak.



Şerife A. İstanbul Müşteri danışmanız çok ilgilendi kafama takılan her soruya büyük bi sabırla ilgilendi



Suat E. İstanbul Gerçekten de problem çıkarmadılar. Aynen söz verdikleri gibi yanımda durdular.



Özkan C. Ankara Her aradığımda sorunumun çözülmesi ve mağduriyetimin cözülmesi



Murat K. İstanbul Müşteri temsilcilerinizin Güler yüzlü davranması



Dinçer A. İstanbul Müşteri temsilcilerinin ilgi ve alakasi cok güzeldi. Fiyat olarakta en iyi fiyatı veriyorlar. Generali' den fiyat teklifi almadan arastirmaya baslamayin.



Zekeriya E. Osmaniye BAŞINA GELMEYEN BİLMEZ. BEN YAŞADIM. ARACIM ÇALINMIŞTI. AMA GENERALİ SİGORTACIM YANIMDAYDI.



Mustafa Ö. İstanbul Müşteri temsilcisinin vermiş olduğu güven



Haydar A. İstanbul İlgi alaka ve kalite çalışmalarınızda başarı dilerim dogru tercih yaptıgım için mutluyum....



Sercan D. Aydin Hızlı cozum uygun fiyat ve anlayış



Ender D. İstanbul Poliçe fiyatının çok uyn olması ve sigorta Danışmanı Oğuzhan Korkmaz'ın yakın ilgisi.



Islam Çağri G. Kahramanmaraş Fiyat performans artı Gamze hanımın ilgi ve alakası.



Tevfik E. İstanbul Fiyatı ve müşteri temsilcisinin anlaşılır bir dille kasko nun neleri kapsadığı ve iletişimi



Orhan Y. İstanbul Müşteri hizmetlerinin yardımseverliği



Hasan Ö. Ankara Müşteri temsilcisi Serkan bey, çok bilgili, bütün sorularımı çelişkisiz yanıtladı ve birçok konuda beni ikna etti.



Bariş Ü. İstanbul Fiyatlarınız,müşteriye yaklaşımınız,umarım size ihtiyaç duyduğum zamanda da aynı ilgi ve memnuniyeti sizden duyarım.



Ahmet B. Konya Henüz kaskonun tüm şartlarını kullanmak zorunda kalmadım. Şu zamana kadar kullandıklarımdan mini onarımdan ve fiyattan memnun kaldım.



Nurdan Ş. İstanbul Anlaşmalı teknik servis yerine araç markası/şirketine ait olan teknik servis şartsız kabul edilse 10 verirdim



Adnan U. İstanbul Kasko ve trafik sigortasini gonul rahatligiyla yaptim daha onceki sigorta sirketimden memnun kalmadim dedinizgibi bi kaza yaptim problemim hizli bi sekilde hallodu tum ekibe tsk.



Ahmet Berdan Y. İstanbul Güvenilir bulduğum için, hızlı onarım gerçekleştirebildiğim için, fiyatları makul bulduğum için , samimi ve ilgili bulduğum için. Teşekkürler GENERALİ ailesi.



Sedat B. İstanbul Doğru ve zamanında yapılan iletişim ve bilgilendirme..



Salih A. Ankara Hem müşteri temsilcilerinin ilgi alakaları, hemde fiyat avantajı çok başarılı. Teşekkürler Generali...



Sevda Ş. İzmir Kaskoda fiyat olarak geçen sene daha iyi bu yıl artış oldu fakat diğer şirketlere göre avantajlı



Zekiye Firdevs F. İstanbul Generali den çok memnunum. Zaten senelerdir poliçelerimi size yaptırıyorum.



Hakan D. İstanbul İlgi ve kapsam bende teşekkür ederim



Dursun G. İstanbul Fiyat arştımam esnasında ve bu konuda bigilendirme yönünden ikinci sebep te komşum esnafı sizlerin sgorta bayiniz olması üçüncü en önemli neden ise fiyatınızın uygun olması dır.



Halide A. İstanbul Güvenilir ve Hesaplı olduğunu düşündüğüm için...



Can Ş. İstanbul 10 puan vermek isterdim fakat sınırlı sayıda yetkili servis anlaşması beni düşündürüyor



Çağri I. İzmir 4 yıldır tercih ediyorum. Sunduğu fiyat avantajı ve genişletilmiş kasko oluşu tercihimde etkili oldu



Kübra A. Balikesir Müşteri temsilcileri çok ilgili hertürlü konuda yardımcı oluyorlar.



Alper N. Ankara 3 yıldır kaskomu ve sigortamı Generali'den yaptırıyorum fiyat ve hizmet olarak memnunum



Mehmet U. Afyon Karahisar İDEAL OLDUĞU İÇİN ÇÖZÜM ÇABUK



Mehmet A. Kütahya Müşteri temsilcisi arkadaşın ilgisi



Tansel S. İstanbul Fiyatların diğer sigorta şirketlerine göre daha uygun olması, Fakat bugüne kadar herhangi bir hazar durumu ile karşı karşıya olmadığım için bir şey diyemiyorum.



Sadettin K. İzmir Fiyatların uygun olması ve personelin uyumlu olması



Nevzat S. İstanbul Caner Bey’in yardımseverliği.



Serkan U. Ankara Zeliha hanım tarafından sağlanan üst düzey ilgi ve destekten dolayı 9 puanı uygun gördüm



Ümmet E. Bursa Sunduğunuz hizmetin kalitesi. Profesyonel ve sözünüze sadık olmanız.



Ahmet Ç. Kocaeli Eski müşterinizsem eğer bana uyguladığınız indirimin fazla olması gerektiğini düşünüyorum



Mustafa D. İstanbul Avantajli olmasi ve calisanlarin gayet ilgili olmasi



Hülya G. Samsun Sigorta danışmanı arkadaşlar çok ilgili ve alakalılar en ufak bir sorunu bile dinliyor ve en iyi şekilde ilgileniyorlar.



Ayhan Ö. Ankara Yakın ilgi ve uygun fiyat önerileri.



Ozan O. Kocaeli Çok yakından ilgilenmeleri ve isteklerimi yerine getirmeye çalışmaları.



Recep A. İstanbul Güvenilir, anlayışlı hizmet ; uygun ve cazip kampanya koşuları



Murat D. İstanbul Uygun fiyat ve hasar onarımı yapılırken hiç sorun yaşamadım



Zeynep G. Ordu Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.



Zeynep G. Ordu Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.



Ahmet Faruk Ö. Isparta Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.



Ahmet Faruk Ö. Isparta Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.



Özlem Y. Bursa Gorustugum satis temsilcisinin her konuda yardimci olmasi sesindeki pozitif enerjinin ve net konusmasi tekrar ulasmak istedigimde uzun bekletilmemem ve fiyat uygunlugu...



Caner Murat B. Mersin İlgi alaka çok güzel ve işlemler çok hızlı seri yapılıyor.



Atilla S. İstanbul Fiyatlandırma konusunda yardımcı olmanız ve alternatif çözümler üretmeniz



Sertan U. Sakarya Poliçe aciklayici, müşteri danışmanı ilgili , hoş görülü vede samimi



Erdem E. İstanbul Ilgi alaka , Verdig,iniz hediyeler cekler herseyi cazip kilmaniz gercekten basarili



Süheyla B. Sivas Generali sigorta güzel memmunum şimdiye kadar bir ihtiyaç duymadım,bir sorun yaşamadım sigorta ve kaskonun zamanı bitmeden bilgilendiriyorlar şimdilik iyi,böyle devam edin.



Riza Gürhan K. İstanbul Sorun yaşamadığım sigortacımdan memnuniyetimi dile getirmek



Hurşit Ziya S. Adana İlgi. Yakın zamanda yaşadığım bir problem çok kısa sürede çözüldü.



Naci S. Bursa Müşteri temsilcisi nazan hanım çok ilgilendi kendisinin yaklaşımı tercihimde çok etkili oldu. Teşekkür ediyorum



Cemal Ş. İstanbul 2017'deki dolu yağışından dolayı aracımdaki hasarın sorunsuz giderilmesi ve bunun hasarsızlık inidirimimi bozmaması...



Fatih V. İstanbul 2 yıldır kullanıyorum. Kazasız geçtiği için bir sorun yaşamadım. Fiyatları uygun. Teşekkürler generali ailesi



Özkan E. İstanbul Fiyat hizmet dengesinin ideal oluşu. Müşteri temsilcisinin net bile dille poliçeyi anlatması. Bunlarla birlikte sunulan ekstra hizmetler gerçekten memnun edici.



Yalçin B. Çanakkale Çok ilgililer ve popüler bir firma



Sefer Ç. Kocaeli Yenileme zamanı geldiğinde fiyat farkı diğerleriyle arasında fark olmaması.

