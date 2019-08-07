Generali Sigorta, 200 yıllık sigortacılık deneyimi ve 150 yıldır Türkiye’de hizmet göstermenin
gururuyla müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.
Bilgi verirken gayet anlaşılır ve dürüst
07/08/2019
Sigorta ve kasko yaptırırken yanında verilen ekstra hizmetler iyi diğer sigortaların bir çoğunda bulunmuyor hizmet kalitesi güzel ben memnunun
07/08/2019
Fiyatının diger sirketlerden hesaplı olması ödemede kredi kartına olan vade taksit sayısı.
07/08/2019
Güzel ve kaliteli servis uygun fiyat ve yüksek getirili sigorta paketleri sunmanız.
06/08/2019
Iki kasko döneminde de beraber çalıştığım şirketinizle birlikte olmaktan cok memnunum. Müşteri memnuniyeti ilkesinizi her gecen gun daha ileriye getirmeniz dilegi ile iyi calismalar
06/08/2019
Hizmet sunumu, diyalog ve paket anlatımı
06/08/2019
Müşteri temsilcisinin yaklaşımı bütün detayları anlatması ve fiyatın diğer firmalara göre düşük olması.
06/08/2019
Uygun fiat ve sigortamızı takip edip, ilgilenmeniz.
05/08/2019
Çok ilgili bir firma. Sigorta ve kaskomun süresi dolmadan önce beni aradılar. Benimle ilgilenen Caner beye ayrıca teşekkür ederim.
05/08/2019
Aktif iletişimi olması nedeniyle,
05/08/2019
Müşteriye iletişimin çok ğüzel ve açıklamalarız çok olumlu
05/08/2019
Vermiş olduğunuz fiyat teklifi vede sunmuş olduğumuz ek paketler
04/08/2019
Arayan arkadaşın tüm detayları ile bilgi vermesi güzeldi. Ben kaskomu arkadaşıma yaptırdığım için teklifinizi kabul etmmedim. Teşekkürler.
03/08/2019
Önceki sene iletişim hatasından oluşan poliçemin yenilenme işlemini duyarlılıkla inceleyip avantajlarımı
devam etirerek benden müşteri memnuniyetini tam puan olarak kazanmışlardır.
03/08/2019
Bütün sorularıma tam olarak cevap aldım. Teşekkürler Ferhat bey.
03/08/2019
Kasko içerikleri açıklayıcı ve istediğim seçeneği kendim ekleyip çıkarabiliyorum
03/08/2019
Kurumsal olma farkındalığının bilinci ile sigortacılığın güven olduğu kavramını özümsemiş bir kuruluş yeni araç aldığımda yine sizden kasko trafik fiat alacağım teşekkürler
03/08/2019
Fiyat performans gayet güzel geri dönüş ve müşteri ilişkileri gayet güzel
02/08/2019
Müşteri temsilcisinin ilgisi alakası
02/08/2019
SİGORTACI HASAR ANINDA BELLİ OLUR DİYELİM :)
02/08/2019
Generaliye teşekkür ederim. Hasar ödemesi için müşteri temsilcisi elinden geleni yaptı ve geciktirmeden ödememi aldım.
02/08/2019
Fiyat olarak uygunsunuz ve paket içeriği geniş
31/07/2019
Iletisimde bulunan bayan beni ikna etti. Avrupanin en buyuk ucuncu sigorta sirketi olmasi. Koklu kurulus olmasi. Etkili oldu. Fiyat ve teklif te gayet iyi.
30/07/2019
Betül hanımın müthiş ilgili ve işini biliyor olmasından dolayı tavsiye ederim
29/07/2019
Daha önce yaptırdım sorun yaşamadım
29/07/2019
Her şey tam zamanında ve istediğim gibi oldu
27/07/2019
Kısa zamanda net bildirimler aldım. Fiyat iyi. Kapsam yeterli.
27/07/2019
Müsteri hizmetleri cok ilgili ve fiyatları makul seviyede
27/07/2019
Ankara volan yetkili servisin memnuriye ti
27/07/2019
Sigorta olarak üstünüze düşen tüm vazifeleri eksiksiz yaptınız sadece çalışacağınız özel servis firmalarını daha titiz seçmelisiniz
27/07/2019
Müşteri temsilcilerinin ilgisi çok iyi
27/07/2019
Hiç bir sorun yaşamadım. Gayet memnunum.
25/07/2019
Fiyat uygunluğunun yanı sıra, kasko kapsamı olarak diğer kasko acentelerinden daha uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir.
25/07/2019
Yakın ilgi ve alalarından dolayı tsk ederim
23/07/2019
Müşterisi ile yakından ilgilenmeleri.
21/07/2019
İyi bir sigorta şirketi,fiyat yüksek geldiği için yaptıramadım
20/07/2019
Müşteri adayıyla diyalog mükemmeldi.
20/07/2019
Uygun fıyat
yardımcı olma konusunda gayretlı ve nezaket sahıbı bır personel
19/07/2019
Kasko içeriği ve müşteri danışmanı
18/07/2019
Kaza anından itibaren dosya sonuçlanıncaya kadar geçen sürede, çok sıcak samimi ilgi. Herşey bildirilen süre içerisinde gerçekleşti
18/07/2019
Hizmet ve fiyat kaliteniz gayet iyi.
15/07/2019
Memnuniyet ve anlaşılır açıklama sadece eksik olan bekleme süresi
14/07/2019
Uygun fiyat, ilgili müşteri temsilcisi ve poliçenin en dolu paket olması.
13/07/2019
Uygun fiyat politası, marka imajı
13/07/2019
Iletişimi pozitif Mustafa Çelik beyin katkısı çok oldu
12/07/2019
İlgi ve Alakanızdan dolayı teşekkürler ederim.
12/07/2019
Hasarın hızlı ve sorunsuz çözümlenmesi çok değerli
12/07/2019
İlgili ve güler yüzlü personel, kaliteli ve hızlı hizmet. Teşekkürler generali sigorta.
12/07/2019
Satış personeli ilgi ve alakası
11/07/2019
Satış temsilcisinin göstermiş olduğu ilgi ve alaka. Sorduğum her soruya açıklayıcı ve net yanıtlar vermesi.
11/07/2019
Aradiğimda ilgileri mükemmeldi dönüş saatini söledikleri gibi ddedikleri saatte dönüş sağladilar aracimin resmini çekmeye gelceklerdi ama henüz gelen olmadi
11/07/2019
Hasardan sonra hemen İlgilendiler. Teşekkürler
10/07/2019
Süratli ödeme ve evrakla zaman kaybetmeme
10/07/2019
Her soruma açık ve net cevap aldığım için.
09/07/2019
Fiyat ve ayrıntılı olmasından tavsiye ederim
09/07/2019
Her konuda yardımcı sigorta şirketi
07/07/2019
Uygun fiyat ve yeterli bilgi sahibi tuğçe yamak hanımefendiye teşekkür etme şansım da buradan sağlamış oldunuz
06/07/2019
Beklediğim hizmetleri yeterince ve hızlı aldım.
06/07/2019
Genel olarak memnunun Ama eksiklikler var bilgilendirmede
06/07/2019
Servis ,ikame araç,orijinal yedek parça
05/07/2019
Müşteri temsilcisinin güler yüzlü ve memnun edici davranması Fiyat konusunda diğer kasko şirketlerine göre adil fiyat vermesi
05/07/2019
Sigorta danışmanlarının müsteriye olan Davranış ve konusmalari çok iyi. ..
05/07/2019
Daha öncede Generali sigortayı tercih etmiştim ve sorunlarımla zaman kaybetmeden ilgilendi.
05/07/2019
Müşteri hizmetlerindeki asistan arkadaşla (Uğur Bey) yapılan görüşmeler.
05/07/2019
İlgili Satış Temsilciniz Uğur Gündoğdu Bey' e çok teşekkür ederim..
04/07/2019
İlgi alaka hoş görü müşteri memnuniyeti
04/07/2019
Serkan Yenici Beyin vermiş olduğu kusursuz destek için!
03/07/2019
Mini kasko avantajı ve aracım 10 yaş üstü olmasına rağmen mini kasko yapıldı birçok firma kasko yapmıyor
02/07/2019
En Uygun fiat. Musteri ile iyi iliski ve iletisim. Cagrı merkezi ilgili ve çok kobar. Güven hissi vermesi. Güven saglaması.
30/06/2019
Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyatlı olması ve de ödeme kolaylığı olması
28/06/2019
Tuğçe Yanık arkadaşımızın çok içten ve yardımsever yaklaşımı beni ikna etti.
24/06/2019
Görüşme yaptığım müşteri temsilcim konusuna çok hakimdi. Ikna kabiliyeti yüksek ve işine duygu katarak yapan bir çalışandı. Urun satışı ve hizmet kalitesi yüksekti. Teşekkürler.
22/06/2019
Müşteri temsilcim çok ilgileniyor sağolsun defalarca aradı
21/06/2019
Herkes reklam yapar da aslolan gerçektir teșekkürler
21/06/2019
İlgi, alaka süper. Hizmet kaliteli.
20/06/2019
Müşteri temsilcinizin ilgisi ve sunduğu avantajlar.
19/06/2019
Hızlı işlem ve kolay iletişim ve muhatap var
19/06/2019
Danismanlarin davranislarindaki yardimseverligi ve policeyi ihtiyacimiza göre sekillendirebilme
19/06/2019
Kolay iletişim ve poliçelenme
Şeffaflık
18/06/2019
FİYAT KALİTE PERFORMANSINDAN DOLAYI.
17/06/2019
Cok ilgili personel ve oldukca tatmin edici urun yelpazesi ve fiyat..
15/06/2019
Memnum kaldım , yetmezmi fiyat uygun hizmetleri güzel ,
14/06/2019
Arkadaşlar çok ikna ediciydi ayrıca teminatlara göre fiyatlarınız çok avantajlı.
13/06/2019
Genel olarak ihtiyaçlara hitap eden bir kuruluş.
13/06/2019
Tam zamanında aramaları ve sabırla anlatıp sorulara cevap vermeleri hoşuma gitti. Fiyatı uygun tutmaları ve sigortalı lehine maddelerin çokluğu tercih sebebi olmuştur.
13/06/2019
Betul hanim gercekten cok ilgili ve aydinlatici bir sigortaci beni yaptirmia oldugum euroko sigortadan vazgecirdi ve beni kazandi
13/06/2019
Müşteri memnuniyetine verilen değer
13/06/2019
Önceki kaskolarımda mini onarım yılda 4 sefer değil bir seferdi. Buna karşın fiyatı da uygundu.
12/06/2019
Yapılan başvurularda sorun çıkmadan hızlı şekilde sorunlar çözüldü.
11/06/2019
4. Yıl müşterisi olarak, müşteri İle iletişim, çözüm odaklı çok güzel....
11/06/2019
Aracımda oluşan hasar ve kaza durumunda çok yakından ilgilenildi. Kısa sürede çözüm sağlandı
11/06/2019
Görüştügum arkadaşın ilgisi samimiyeti cok iyiydi
11/06/2019
Henüz yeni basladim hizmet almaya memnuniyetim zaman içerisinde yön kazanacaktır.
11/06/2019
Eğer indirim oranımız daha yüksek olsa idi daha yüksek puanlanabilirdi
10/06/2019
Bilgili satış elemanı Tuğçe hanım ve net bilgileri beni ikna etti.
10/06/2019
Müşteri hizmetleri gayet başarılı kasgoda genel hizmet iyi başarılar
10/06/2019
Güvenilirlik yakın ilgi ve alaka
10/06/2019
Detaylı bilgi verilmesi ve taleplerin poliçeye aktarılmış olması.
10/06/2019
Olaylara hızlı çözüm getirmeniz.
10/06/2019
Hizmet kalitesi, İletişim, Araba ile ilgili Bir sorula karşılaşmadım ama orada da kaliteli bir hizmet alacağımı düşünüyorum
10/06/2019
Güleryüz ve saygı müşteri memnuniyeti
10/06/2019
Hizmet satış politikası çok güzel ve doğru tebrikler
10/06/2019
Henüz şirketinizin müşteri memnuniyeti bağlamında her hangi bir deneyimim olmadı. Fiyatının uygunluğu memnuniyet verici.
10/06/2019
Hızlı ve etkili çözüm sundu.
29/05/2019
Diğer sigorta şirketlerinden çok daha uygun olması
29/05/2019
Çok hızlı dönüş aldım. Cok memnun kaldim
28/05/2019
Sigorta şirketimizin sorun çıkarmadan sorunumuzla ivedi ilgilenmesi
25/05/2019
Müşterinize karşı ilginize ve samimiyetinize
24/05/2019
Anlayışlı ve açıklayıcı bilgi veriyorlar
23/05/2019
Benim için iyi sigorta en azından aradığım her imkan var
23/05/2019
Müşteri temsilcisinin açıklamalarını tatmin edici buldum ve sigorta yaptırmaya karar verdim
23/05/2019
Fiyat uygn. Müşteri temsilcisi kendisine uygun gördüğinden bizde aldık
22/05/2019
Ilk aşamadan sonuna kadar gayet hızlı ve rahat bi süreç oldu
22/05/2019
Atakan Aydıner güzel yardım etti. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyacım olursa ki inşallah olmaz bakalım nasıl olacak tavırlarınız.
22/05/2019
Profesyonellik, müşteriye değer verme, en avantajlı koşulları sunma, ciddiyet
21/05/2019
Müşteri temsilciniz fethiye hanım alakası ve yigenimin tavsiyesi
21/05/2019
Ürünlerin orjinal olması zamanında yapılması müşteri hizmetleri hepsi de 10 numara
21/05/2019
Beni arayan görevli personelin ilgi ve çalışma hızı beni memnun etti
21/05/2019
Tercih şıkkı sunarak müşteri memnuniyetini ciddi anlamda on plana çıkarması, tercih hakkını tamamen müşteriye bırakmasıdır.
20/05/2019
Müşteri temsilcisi Gökhan Sengecer bütün sorularıma sabirla cevap verip yardımci oldu.
19/05/2019
Müşterilere yaklaşımlarını seviyorum
18/05/2019
Surecte sikinti yasamadim aracim kisa surede onarildi.
18/05/2019
Ilgili ve bilgili calisanlar. Firmanin kaliteli ve kurumsal yapisi
18/05/2019
Sigorta danışmanın ilgili tavrı
17/05/2019
Müşteriyle telefondski diyalog
16/05/2019
Uygun fiyat ve çok yardımcı müşteri hizmetleri tşkkrler
16/05/2019
Süratli bilgilendirme ve çözüm için teşekkürederim
16/05/2019
Arayan kişinin tecrübeli ve nazik oluşu, ayrıca müşteriyi kandırmaya çalışmaması. 1 puan kırdım; özel servis- yetkili servis bilgisi vermemesi.
15/05/2019
Telefonda Konuşan Sigorta Temsilcisinin Samimi davranışları. İçtenliği. Benim Poliçeyi yaptırmama ve tanıdıklarıma tavsiye etmemi sağlamıştır.
15/05/2019
Hızlı ve iyi hizmet verilmesi.
14/05/2019
Dürüst, hızlı ve anlaşılır hizmet
14/05/2019
Musteri hizmetlerinden ilgiden memnun kaldim.
14/05/2019
Güzel çalışıyorlar hızlı çozüm buluyorlar
14/05/2019
Müşteri memnuniyeti. Call center kibarlığı
14/05/2019
Her şeyden önce bir tlf la beni aradılar en uygun teklifi sundular hiç zaman kaybetmeden poliçemin yenilenmesini istedim
12/05/2019
Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..
11/05/2019
Müşteri temsilcisi çok ilgili ve çok güzel bilgilendirmeler yapıyor müşteriyle iletişimi çok sıcak ve samimi..
11/05/2019
Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.
11/05/2019
Tanınan ve büyük bir firma olması. Fiat konusunda da müşteriyi memnun etmesi.
11/05/2019
Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı
11/05/2019
Benim istediğim herşey var diğer poliçelere göre daha hesaplı
11/05/2019
İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.
10/05/2019
İlgi, müşteri odaklı çalımalarınız. Müşterilerinizi hatırlamanız. Şimdilik bunlar.
10/05/2019
Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...
10/05/2019
Generali Sigorta olarak kaza anında yanımda olması ve süreci takip etmenizden dolayı koordine ve doğru yönlendirmesi...
10/05/2019
Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.
10/05/2019
Müşteri temsilciniz betül hanım net ve başarılı bir şekilde bilgilendirme yaptı ve aklımdaki tüm soruları net ve anlaşılır şekilde açıkladığı için.
10/05/2019
Ferhat bey çok yardımcı oldu
çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı
09/05/2019
Ferhat bey çok yardımcı oldu
çok anlaşılır bi üslupla herşeyi anlattı ve makul fiyatlar ile kadko yapıldı
09/05/2019
Hızlı bir şekilde işleminin halledilmesi
08/05/2019
İnternetten en kolay yapılabildiği için
Ayrıca fiat daha uygun
07/05/2019
Daha evvelinde güzel iş çıkarmıştınız.
06/05/2019
FİRMANIZIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ GÜZEL ANCAK, HER YIL EN DÜŞÜK FİYATI SİZ VERİRKEN, BU SENE AYNI DÜZEYDE KALAMADINIZ.
05/05/2019
2016 senesinde yapmıştık diğer aracımıza çok memnun kalmıştık
05/05/2019
Ucuzlugu ve müşteriye verilen deger anlayışı
05/05/2019
İlginiz ve gereken işlemleri bekletmeden sonuçlandırmanız.
04/05/2019
Sunduğu hizmetler ve telefonda satış yapan arkadaşın özverili davranışları.
01/05/2019
Sözünüzde zamangüvenilir olması
01/05/2019
Müşteri hizmetleri hızlı ve net
30/04/2019
İHTİYACIM OLDUĞU ZAMAN GEREKLİ OLAN TÜM DESTEK ve BİLGİLERİ ALMAKTA ZORLUK ÇEKMİYOR OLMAM.
30/04/2019
İlgili olmaları nedeniyle. 20 dakika konuşup gerekli açıklamaları yaptılar.
29/04/2019
Henuz hic kullanmadim.. Insallah kullanmak da gerekmez ama ben kurumsal imaj ve gucu hissettim.. Genel tarihçe avrupa genelinde portfoy buyuklugu ve fiyat avantaji bir araya gelince tercih ettim..
29/04/2019
Sağolsun arkadaşlar iyi ilgileniyor yardımcı oluyorlar
28/04/2019
Müşteriye yaklaşım ve fiyat
28/04/2019
Müşteri odaklı, direkt geri bildirim, sorunlarda kalıcı çözüm arama
26/04/2019
Çok ilgili. Yardımsever. İstediğim zaman ulasabiliyorum. Telesekter uzun uzun bekletmiyor. Sorunlara çok hızlı çözüm getiriliyor. Tesekkurler
26/04/2019
Musteri temsilcisi Murat yavuz beyin yakin ilgi ve alakası
26/04/2019
Problemsiz bir şekilde işim görüldü
26/04/2019
Müşteri hizmetlerindeki arkadaşların ilgi ve alakaları birde fiyat uygunluğu.
26/04/2019
Müşteri temsilcinin ilgi alakası
26/04/2019
Sn. Murat Karaurgan çok kısıtlı zamanda beni verdiği net bilgilerle aydınlatıp ikna etti
25/04/2019
Müşteri hizmetleri ve destek. Ayrıca uygun fiyat.
25/04/2019
Tavsiye ederim, almamin sebebi servis agi ve fiyat dan dolayi
24/04/2019
Satış danışmanlarının ilgi ve alakaları üst seviyededir. Ayrıca site üzerinden çok rahat bir şekilde işlem yapılabiliyor.
24/04/2019
Arkadaslari alakali ve cozum uretmeye gayretli olduklari icin tercih ettim
23/04/2019
Sigorta şirketi ilk çalışmam ve policemin yeni oldugu icin orta seviyede bir puanlama yaptim
22/04/2019
Müsteri hizmetleri ilgi alakaları
22/04/2019
Harika müsteri ilişkileri ve fiyatları teşekkûrler generali
21/04/2019
Poliçe ile ilgili yardımcı olan arkadaşın sabırla yardımcı olarak herşeyi en ince ayrıntısına anlatarak doğru bilgilendirme yapması.
20/04/2019
Memnunum sürekli policelerimizi sizden yaptırıyoruz müşteri hizmetleri danışmanlarından memnunum sizlerin takibiyle sigortam bitti geçti gibi gözümüz arkada kalmıyor
19/04/2019
Müşteri temsilcisinin ikna kabileyiti ve samimiyeti.
19/04/2019
Şu ana kadar memnunum. Ama tabii önemli olan bir kaza, çarpışma olursa bundan sonraki süreçte bana yaklaşımları önemli olan...
19/04/2019
Satış temsilcisi diyologları ve pazarlama politikanız. Her yıl sizinle birlikte beraber olmak isteyen müşterilerinize daha fazla önem vermeniz ve yardımcı olmanız gerekir. Teşekkürler.
19/04/2019
Sizinle yeni çalışıyorum. İlk kez bir kaskomu sizden yaptırdım. Sürecin tamamını gördüğümde puanımı ileride güncellemek isterim
19/04/2019
Hizmet Ve Kalite Odaklı Anlayışı Yeterince Hissettiriyor...
19/04/2019
Müşterinin beklentilerine net cevaplar veriliyor.
19/04/2019
Kaliteli hizmet ve uygun fiyat olması
18/04/2019
Sıkıntı yaşamadığım için
18/04/2019
Müşteri temsilcilerinizin fikir yönünden iknacı olması
17/04/2019
Müşteri hizmetleri çok yardımci oldu,herseyi tek tek açıkladı,tekrar sormamiza rağmen yine açıkladi
17/04/2019
Problemsiz iyi bir sigorta, problem yaşamadım diyebilirim
17/04/2019
Müsteri temsilcisi nin yaklaşımı
16/04/2019
İlgili ve yardımsevwr müşteri temsilcisi
16/04/2019
İletişim ve çözüm odaklı çalışma güzel. Ama fiyatlarınız rekabetçi olsa daha güzel olur
15/04/2019
GüzEl konuşmaları ve kırmadan ikna etmeleri
15/04/2019
Uygun fiyat. Kaskomu kendim secebiliyorum.
14/04/2019
Uygun fiyat
Hediye çeki
Personelin iletişimi
14/04/2019
Daha önceden generali den kaskom vardı kasko sürecinde her sorunuma yakından ilgi gösterildi.
14/04/2019
Acentesiz, özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve hızlı satın alma diyebilirim. Hizmetinizi de ilk defa deneyimleyip göreceğim.
13/04/2019
İlgi ve alakalı davranışlar
13/04/2019
Tel. Konusmamda bana cok yardim ettiniz bazı benim bilmediğim konularda yardımcı oldunuz kısaca bu.
12/04/2019
Kisa Zaman uygun fiyat kaliteli hizmet
12/04/2019
Fiyatlardaki uygunluğunuz müşteriye karşı ilginiz ve tavrınız.
11/04/2019
Hizmet ve işin takip edilip sonuçlandırılma aşaması. Bu işlem aşamasında çalışan personelin samimiyeti ve güven vermesi.
11/04/2019
Yakın ilgi ve her zaman ulaşılabilir olmaları
11/04/2019
Müşteri temsilcim olan birtan hanımın ilgisi ve şirketiniz diğer kasko firmalarından daha fazla imkan vermenizdir
09/04/2019
İlgili personel ve uygun fiyat
09/04/2019
Güvenilir (biraz da fiyat uygun olursa daha verimli olacaktır)
08/04/2019
Fiyatlarınız çok uygun siteniz anlaşılır
07/04/2019
İlgili ve aktif bir şekilde destek olunması
06/04/2019
Ağır hasar danışmanı şenay hanım ve çağrı merkezinden Güray beyin yardımları. Ancak Şenay hanım olmasaydı kesinlikle benim için çok olumsuz Bir süreç olurdu.
05/04/2019
Bana iyi bir teklif verdiği için
05/04/2019
İlk olarak temsilci samimiyeti ve alakası üst düzeyde idi. Diğer şirketlere göre fiyat fayda oranı daha yüksek.
05/04/2019
Müşteri temsilcisi burcu torun hanim gibi cana yakin temsilcileriniz olduğu surece her zaman sizinleyim
05/04/2019
Henüz bir hizmet görmedim. Ama telefonla arayıp beni ikna eden arkadaşın iletişimi ve halkla ilişkileri üst düzeydi. Firmanız hakkında bilgi sahibi değilken bile güven verdi.
05/04/2019
Fiyat
Umarım hasar olmaz ama olduğunda da aynı vaadettiğiniz hizmeti almayı temenni ediyorum☺️
04/04/2019
Fiyat acısından uygun ve kapsamlı bir poliçeye sahip
04/04/2019
Sigorta detaylari tarafıma iyi anlatıldı bundan memnun kaldım...
03/04/2019
Başarılı hitap👍🏻Ve sunum
30/03/2019
Telefon üzerinden poliçe satın aldım müş. Tem. Sorduğum sorulara usanmadan cevap verdi. Poliçeye eklememiz gereken riskler için açıklamada bulundu. Teklifi de cazip geldi.
29/03/2019
Tüm camlara sınırsız garanti veren tek kasko
29/03/2019
Hızlı ödeme, başarılı müşteri hizmetleri, teşekkür ederim.
28/03/2019
Sunulan imkanlar ve uygun fiyat
28/03/2019
çok ilgili yetkili bayii,fiyatlandırma,taksit imkanı
28/03/2019
MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ OLAN TUĞÇE YAMAK HANIMIN DETAYLI BİR ŞEKİLDE HERŞEYİ ANLATIP, YARDIMCI OLMASI DİYEBİLİRİM.
26/03/2019
Fiyat ve sunulan hizmet olarak çok uygun buldum
26/03/2019
Sunmuş oldugu teklif. Uygun olan şartlar.
26/03/2019
Günün şartlarına göre gayet iyi bir teklif verildi hoşuma gitti. Gerçekten 10 numara
25/03/2019
Tum sigortayi iceren paket icin uygun fiyat politikaniz.
25/03/2019
Uygun fiyatların bulunduğu Sitedeki net bilgiler sayesinde kısa süre içerisinde poliçemi hazırladım.
24/03/2019
Arkadaşlarımızın yardımcı olmazsa hızlı çözüm ve general sigorta da seçeneklerin çok olmasıdır
22/03/2019
Müşteri ilişkilerindeki yetkili kişinin ilgisi
22/03/2019
Arkadaşım ve sizin müşteriniz Nafis POLAT tavsiye etti ve o yaptı sigortamı bende başkasına tavsiye ederim.
22/03/2019
Hasar çözümü zamanıda gerçekleşti ve ikame araç talebim zamanında bana ulaştı
22/03/2019
İlgi alâka ve fiyat politikasındaki cazip ödeme avantajları sebebiyle tavsiye ediyorum.
21/03/2019
Yapmış oldugum bir kaza sebebi ile beni hic madur etmeden her türlü müskülumde yanımda idiniz gerek çekici gerek tamir konusunda hiç bir zorluk yasatmadiğınız için teşekkür ederim
21/03/2019
HIZLI UYGUN ANLAŞILIR POLİÇE SADE BİR SATIŞ
19/03/2019
Uygun fiyat politkası , kasko paketine istediğimiz kapsamların eklenip çıkartılması ,telefonda teklif sunan personelin çok yardımcı olması
18/03/2019
Teşekkür ederiz fiyatlarınız ve uğur Gündoğdu beyin sıcak konuşması için bu puanı vermek geldi içimden
16/03/2019
Daha önce yine generali sigortam vardı çok memnun kaldım
16/03/2019
İhtiyacımın kısa sürede anlaşılması. Arama randevusuna uyum. Anlayış. İşin ehli olduğunu bana hissettirmesi (konuştuğum kişi)
16/03/2019
İşlerim en kısa zamanda ve ştinayla yapıldı
16/03/2019
Policemi yenilerken calisma arkadaşlarınızın sıcak kanlılığı
15/03/2019
Çözüm odaklı hizmet anlayışı ve hızlı hizmet
15/03/2019
Görüştüğüm çağrı merkezi çalışanı gayet iyi bir bilgi aktarımı yaptı ve memnun kaldım, hali hazırda 2 aracım için generali poliçeleri bulunuyor
15/03/2019
Serkan beyin çok sıcak konuşması ve açıklayıcı bilgileri
13/03/2019
Hızlı ve çok kapsamlı uygun fiyat ve kaskoda sunulan güzel olanaklar oldu. Satıcının geniş bir şekilde açıklaması.
13/03/2019
Kısa sürede tüm işlemler halledildi.
13/03/2019
Anlasmali kurumlarda Hızlı cozum.
13/03/2019
Kasko yaptırdıgımız bayinizin ilgi alaka ve güler yüz göstermesi bizi son dere mutlu etti
13/03/2019
Gerek web sitesi, gerek cagri merkezinden tum ihtiyaclarima uygun cozumlere aninda ulasabildim.
11/03/2019
Fiyat biraz daha uygun olabilirdi. Sunduğu imkanlar bakımından hepsinden iyi gibi geldi bana
10/03/2019
Sigorta şirketi ile tanışmak istiyorum.
09/03/2019
Kurumsallik ve takip edilmeden dolayi guven duygusu olusturmaniz
09/03/2019
Hızlı geri dönüş ,mutlu karşılayan bir ses ,ihtiyaçları anlayan bir beyin ve makul fiyat
09/03/2019
Müşteri temsilcisinin son derece sıcak ve nazik bir şekilde yaklaşması en uygun teklifi vermek için elinden geleni yapması
09/03/2019
Samimi davranış, insanı ikna etmesi telefonda olsada karşıdaki satış danışmanın güler yüzlü olması (görmesem bile tahmin etmek zor olmuyor) samimiyet
08/03/2019
Verilen hizmet ve bu hizmet karşılığında istenen fiyat gayet makul
07/03/2019
Personel çok iyi iletişim kurdu
07/03/2019
Arayan personelin ( Caner Akoğul) ilgili olması. Poliçemi sizde yenilememin sebebi Caner beyin insancıl, sevecen ve saygı dolu yaklaşımı. Diyalogları güven hissine neden oluyor.
07/03/2019
Uygun fiyatlı, hızlı hizmet.
06/03/2019
Fiyatların makul ve güvenilir oluşu.
05/03/2019
Arayan personel in kibarlığı ve bütün konular hakkında tam bilgilendirme si
03/03/2019
Daha önce aldığım hizmet kalitesi. Anlık çözümler üretiyorsunuz
02/03/2019
Geçen seneki gereksinmeye çabuk cevap verildi
01/03/2019
Herhangi bir sorun çıkmadan aracı teslim aldılar. İkame araç sorunsuz verildi. Ve servis çok iyi tamir etti aracımızı
26/02/2019
Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi
26/02/2019
Aldığım hizmetten memnun olmam. Teşekkürler.
22/02/2019
Poliçe bitmeden bana ulaşmaları, can değiştirmede hemen cevap vermeleri ve fiyatlarının uygun olması
20/02/2019
Karşımda muhatap olacak birini bulabiliyorum
13/02/2019
İlgili çözüm odaklı olmaları
12/02/2019
BENİ MAĞDUR ETMEDİNİZ VE TÜM HASARIMI KARŞILADINIZ TEŞEKKÜR EDERİM, SADECE BİRAZ SÜREÇ UZUN SÜRDÜ, O YÜZDEN 9 VERDİM.
09/02/2019
Hiç bir prosedüre takılmadan problem halledildi...
09/02/2019
Hiç bir aksaklık ve gecikme olmadan işlemlerin yapılmış olması.
05/02/2019
Kaliteli zamanında ve sorunsuz hizmet aldım. Teşekkürler
01/02/2019
Gösterilen ilgi ve fiyatların uygun olması.
31/01/2019
Generali'ye ihtiyacım olduğunda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Generali'ye teşekkür eder herkese tavsiye ederim.
29/01/2019
Hiç bir zorluk yaşamadan aracimla ilgili ne gerekiyorsa eksiksiz hizmeti aldim aracimin deger ucretine yakin ucretide aldim kafamdaki soru işaretlerini kaldırdı teşekkür ederim
29/01/2019
Hizmet kaliteniz çok iyi. Danışmanlarınız çok bilgili ve nazik.
23/01/2019
Sorun yaşamadım şimdiye kadar
21/01/2019
Ilgili kişilerce istek,öneri ve şikayetleri dikkate alınıyor. Hem de fiyat konusunda ortalamanın altında fiyatlar verip insanları memnun ederek neticeye variyorlar.
16/01/2019
Hızlı ve ücretsiz hizmet aldım
15/01/2019
Müşteri temsilcisinin ilgisi ve her ayrıntıyı anlatması ve en önemlisi diğer sigorta şirketlerine göre kasko fiyatının düşük olması
14/01/2019
Sorunsuz hızlı çözüm odaklı hizmetten dolayı
11/01/2019
Telefon konuşmalarınız tatlı dl ve hemen çözüme kavuşturma. Ve sizin adınıza gelişmeleri takip ediyoruz. Gibi samimi sms leriniz benim için yeterli samisiniz.....
10/01/2019
Kuruma olan güvenim anlayışı ve karşılıklı güven hissi
10/01/2019
Müşteri hizmetleri nin ilgi alakali olması
09/01/2019
Poliçede verilen ücretsiz destekler
08/01/2019
Verilen ikame araç dışında hizmetlerden memnun kaldım. İstediğim servisten faydalanma imkanı sağladılar.
08/01/2019
Sadece bi kere kasko isim oldu onda da herturlu kolayligi sagladigi icin isi diger sirketler gibi yokusa surmedigi icin diger sirketlerden teklif bile almiyorum sayenizde tesekkurler
07/01/2019
Uygun fiat ilgili hizmet avantajlı sigorta hizmetleri 10numara 5yıldız teşekkürler...!!!
06/01/2019
Arayan Arkadaşlar çok ilgili teşekkür ederim
Birşey sormak istiyorum bana Migros puan veya çek tarzı hediyemiz var demişlerdi ama hiç birşey gelmedi biligide verilmedi
05/01/2019
Cok güzel ilgilendirdikleri için bilgi almak için aradığım da aydınlatıcı acıklama yaptıkları için
03/01/2019
Anında işlem yapıldı, bana söz verildiği tarihte araç teslim edildi. İkame araç için mağduriyet oluşmadı. Teşekkürler.
03/01/2019
Müşteri memnuniyeti çok güzel detaylı bilgi verildi
01/01/2019
Generali Sigorta her zaman yanımızda ve işimizi kolaylaştıran bir sigorta şirketi
01/01/2019
Fiyat ve avantajlari , müsteri hizmetleri
30/12/2018
Hasarim tam kapsamlı ve hızlı giderildi ayrıca bu süre boyunca yedek araç ile talebim karşılandı
29/12/2018
İnsanları net aydınlatıyorlar
28/12/2018
Şuana kadar sorun yaşamadım.
28/12/2018
Hızlı,güvenilir ve makul bir teklif ile bana ulaşan Çağrı merkezi çalışanınız.
28/12/2018
Daha dun kaskoyu yaptirdim Allah korusun basima bir is gelirse o zaman anlayacagim dogrumu yoksa yanlismi karar vermisim. Ondan sonra bir anket daha olursa o zaman bu anketi yapmak daha dogru olur.
28/12/2018
Bir problem yaşamadım. Beklentilerim oldu
26/12/2018
Kaliteli hizmet güven ve iletişim
26/12/2018
Aracimin onariminda her hangi bir olumsuzluk durumu olmadi
25/12/2018
Fiyatları uygun müşteri temsilcisi ilgili bilgili
25/12/2018
Güven duyman güvenimi sarsacak bir olumsuzluk duymadım imkanları oldukça iyi fiyatları 'da tabi. Başarılar dillerim.
23/12/2018
Sizinle çalışmaktan memnunum. İlgi ve alakanız benim için çok önemli. Tanıdıklarıma da sizi tavsiye ediyorum. Umarım gelecek yıllarda da sizinle çalışırız.
22/12/2018
3 yilldir generali sigorta ile çalisiyorum. Hicbir sikinti yasamadim uygun fiyat politikasi ve guven verici yaklasimi beni ziyafediyle memnun ediyor.
21/12/2018
Olaya en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve magduriyetimin en aza indirilmesi
19/12/2018
Meydana gelen hasarda orijinal parça takıldı ve hasar kısa zamanda giderildi
18/12/2018
İşlem söylenen zamanda gerçekleşti gereksiz prosedür çıkarmadılar
18/12/2018
Arayan arkadaş ilgili birisiydi
16/12/2018
Aracımın hasarı yetkili serviste sorunsuz tamir edildi.
15/12/2018
Müşteri memnuniyeti ve müşteri temsilcilerinin bilgili ve kibar olması. özellikle caner beye teşekkür ediyorum bu vesileyle.
14/12/2018
Generali'de çalışan arkadaşlar çok ilgililerdi. Bu sebeple sorunum çok kısa zamanda çözüldü.
14/12/2018
Anlaşmalı olduğunuz servis, fiyat politikası, telefonla işlerimi halledebiliyor olmam, pratiklik
14/12/2018
Temsilcilerin işlerini pozitif olarak yapması ve görüşmelerde sıcak kanlı olmaları
Hiç bir firmanın sunamayacağı tekliflerin hediye olarak verilmesi.
14/12/2018
Sizinle daha önce bana uygun sigorta poliçesi yaptığiniz
icin
12/12/2018
Doğru yönlendirme ve kaliteli hizmet aldım, memnunum tavsiye ediyorum.
12/12/2018
3 sendedir yaptırıyorum cam kırılmasında hemen halletiniz bi kaza anındada böyle olacagını dusundugum için
12/12/2018
Hasar sürecinde sorun yaşamadım. Ikame araç verildi, parçalar kısa sürede temin edildi, makul sürede ödeme yapıldı. Teşekkürler..
11/12/2018
Fiyatlamada daha iyi olmanız lazım. Aslında Generali yi kullandım beğendim memnunum. Hatta tavsiye de ediyorum. Ama dediğim gibi ücretlerde daha iddialı olabilmelisiniz. Başarılar diliyorum
11/12/2018
Uygun fiyat ve kaza sonrası ilgi
09/12/2018
İlgilenilmesi ve çok kibar temsilciler
07/12/2018
Müşteri danışmanları ayrıntılı bilgi veriyor ve kapsamları rakip kaskolara göre daha geniş ve uygun fiyat tavsiye ederim...
07/12/2018
Arama ve takipleri iyi. Net konuşuyorlar.
05/12/2018
Sorunsuz bir şekilde işlem yapılır
05/12/2018
Sigorta tarihi öncesi hatırlatma ve uygun şartları uygun fiyat vermek
03/12/2018
Sunduğu hizmet şartları güzel kaliteli fiyat uygun ekonomik
02/12/2018
Geçen yıl kıyaslayarak tercih etmiştim; bu yıl içim rahat bir şekilde devam kararı aldım.
01/12/2018
Küçük bir kaza geçirdim onarım suresince yedek araç tahsis ettiler
01/12/2018
Genel merkezi aradığımdaki ilği alaka çok iyi aydınlatılıyorum
29/11/2018
Müşteri temsilcilerinizin yakın ilgisi,bilgisi ve bilgilendirmesi,
Fiyat,paket içeriği ve taksit seçeneğinin F/P kriterlerimde olması
27/11/2018
SUNDUĞUNUZ HİZMETLER, KASKOYU GENİŞ YELPAZEDE TUTMANIZ, UYGUN FİYAT AVANTAJI, TAKSİT İMKANI VE KASKOYU DELMEDEN VERİLEN HİZMETLER.
27/11/2018
Memnun kaldım olumsuz birşey yaşamadım
25/11/2018
Müşteri temsilcimin ilgi ve alakası
24/11/2018
Iiyi günler. Ilgi. Alaka. Hoşgörü ve memnuniyet verici durumlar
24/11/2018
Bilgiye ulaşma,müşteriyle ilgilenme ve son olarak fiyatlar
21/11/2018
Acentenizin ilgili personelinin sunduğu hizmet.
20/11/2018
Eşim kaza geçirdi araba ile hiç bir sorun yaşamadık hasar giderildi
19/11/2018
Musteri ile ilgilenmeniz yeterli bilgi vermeniz
16/11/2018
Hizmet kalitesi ve hızlı dönüş
16/11/2018
Sorunsuz tamir edilip teslim edildi.
15/11/2018
Hasarla ilgili işlemlerin hemen gerçekleştirildi. Konuyla ilgili hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Herşey çözüm odaklıydı. Teşekkürler.
15/11/2018
Ilginiz cok guzel donusleriniz kisa zamanda sonuc odakli
15/11/2018
Bir sıkıntı çıkmadı çünkü. Servis ile sıkıntı yaşadım ama, bu servisi ben kendim seçtim. Başka bir servise de götürebilirdim.
15/11/2018
Acentenin(Ümit Sigorta-Necmi Bey) hasar sonrası konuyla en kısa süre içerisinde ilgilenmesi ve onarım için aracı götürmüş olduğumuz servisin kısa sürede hasarı gidermesi.
15/11/2018
Orijinal parça teminatı ve ilgili alakalı müşteri memnuniyeti
15/11/2018
Muhattabına kolay ulaşılabiliyor. Araç teslimine kadar ilgi alaka çok iyi.
15/11/2018
Her sorunumu çözdüğünüz için yapılması gereken herşeyi yaptığınız için
15/11/2018
Poliçe kapsamı,teminatlar ve iyi fiyat
13/11/2018
Arkadaşlar çok yardımcı oldular
13/11/2018
Çok ilgili ve saygılı personel iyi hizmet uygun fiyat
12/11/2018
Müşteri ile ilgilenme ve müşteriyi bilgilendirme güzel teşekkürler generalli
12/11/2018
Açıklayıcı bilgi. Uygun fiyat
11/11/2018
Hızlı geri dönüş, çalışanların verdiği bilgi ve güven, ayrıca zannediyorum ki Ayşe Hanım dı görüştüğüm kişi, ilgileri ve yaklaşımı çok iyiydi.
09/11/2018
İlgi alaka doğru bilgilendirme
09/11/2018
Bilgilendirmeyi tatmin edici şekilde yapıldığı icin
09/11/2018
Poliçe teminatları sağlam güvenilir. İletisimde Kolay ulaşılır olmaniz
09/11/2018
Sorun olduğunda ilgili ve alakadar olmaları güzeldi.
08/11/2018
Kıyaslamalarda hesaplı ve müşteri temsilcilerinin ilgili olduğunu düşünüyorum.
07/11/2018
BİR SORUN ÇIKTIĞI ZAMAN ÇÖZÜLDÜĞÜ İÇİN....
07/11/2018
Müşteri temsilcilerinin vermiş olduğu cazip fiyatlar ve dış referanslar.
07/11/2018
Generali sigorta her konuda iyi hizmet veriyor yanındaki çalışma arkadaşıma da tavsiye ettim oda Generali sigortaya tercih etti
07/11/2018
Müşteri hizmetleri çok iyi iletişim kuruyor
04/11/2018
çağrı merkezinizde bulunan arkadaşlar sunacakları pıliçeyi müşterinin aklında soru kalmıycak kadar iyi bir şekilde açıklıyor
03/11/2018
Hasar ücreti hemen ödendi,arabam tamirdeyken ücretsiz araç hemen sağlandı, teşekkürler
02/11/2018
İkame araçta hizmet aldığınız firma son derece başarısız, bu sebeple 10 yerine 9 verdim.
02/11/2018
Sevdiğim ve devamlı kullandığım bir firma sınız isteklerimi karşılamaktasınız
01/11/2018
Müşteri hizmetleri ilgi alaka
01/11/2018
Satış sonrası hizmette süreklilik. İlginize ben teşekkür ederim.
01/11/2018
Murat beyin ilgi ve alakası, extra olarak tek seferlik cam ve far değişimi vb. TABIKI SON OLARAK TARAFIMA YAPILAN INDIRIMLER.... Teşekkürler.... Toprak Fırat KADIOĞLU
31/10/2018
Şimdilik fiyat avantajı. Kullandıkça başka avantajlarıyla da karşılaşmayı umut ediyorum.
31/10/2018
İşlemlerimi telefon ile araya acenta girmeden uygun fiyata ve kısa zamanda yapabiliyorum.
31/10/2018
Memnuniyetimden dolayı teşekkür ediyorum.
27/10/2018
Birkaç yıldır Generali sigorta ile çalışıyorum memnunum
27/10/2018
İlişkilerde etkinlik, kolaylık, düzgünlük.
27/10/2018
Aslan sigorta acenteniz ile çalışıyorum,müşteri olarak çok ilgileniyor benimle son derece hızlı ve ilgili teşekkürler
26/10/2018
Kaza veya onarım işlerinde kolay ve hızlı yardım ve ilgi
25/10/2018
Ilgi,alaka ve işini iyi yapması
25/10/2018
İlgi ve fiyat, ayrıca migros hediye çeki çok makbule geçti teşekkürler
24/10/2018
Bir çok olanak olanak sunması
24/10/2018
Hızlı ve çözüm odaklı ayrıca cazip fiyat avantajları sebebiyle generali sigortayı tavsiye ediyorum.
24/10/2018
Mutlaka tavsiye ederim. Çok hızlı şekilde hasarımın tazmin edilmesi nedeniyle.
23/10/2018
Firmanızın mevcut müşterisini korumak ve kaybetmemeye yönelik yaklaşımları, bu firmada kalma ve bu puanı verme sebebimdir. Saygılarımla
20/10/2018
Kaza sonrasında hiç sorun yaşamadım
19/10/2018
Personelinizin karşısındakine değer vermesi
16/10/2018
Müşteri hizmetleri ve ilgi alakadan dolayı birde fiyat dan dolayı memnunun
15/10/2018
İlgi geri dönğşüm ve bilgilendirme
15/10/2018
Sınırsız araç ikame vermeniz beni ikna etti
14/10/2018
Bilmem generalli bana güven veriyor
13/10/2018
Hem tam kapsamlı hemde % 20 gibi daha uygun fiyatla kasko yapma imkanı tanıdığı için herkese tavsiye ederim.
12/10/2018
Sigorta danışmanıma kolaylıkla ulaşmak.
12/10/2018
Müşteri danışmanız çok ilgilendi kafama takılan her soruya büyük bi sabırla ilgilendi
10/10/2018
Gerçekten de problem çıkarmadılar. Aynen söz verdikleri gibi yanımda durdular.
09/10/2018
Her aradığımda sorunumun çözülmesi ve mağduriyetimin cözülmesi
09/10/2018
Müşteri temsilcilerinizin Güler yüzlü davranması
08/10/2018
Müşteri temsilcilerinin ilgi ve alakasi cok güzeldi. Fiyat olarakta en iyi fiyatı veriyorlar. Generali' den fiyat teklifi almadan arastirmaya baslamayin.
07/10/2018
BAŞINA GELMEYEN BİLMEZ. BEN YAŞADIM. ARACIM ÇALINMIŞTI. AMA GENERALİ SİGORTACIM YANIMDAYDI.
06/10/2018
Müşteri temsilcisinin vermiş olduğu güven
05/10/2018
İlgi alaka ve kalite çalışmalarınızda başarı dilerim dogru tercih yaptıgım için mutluyum....
05/10/2018
Hızlı cozum uygun fiyat ve anlayış
05/10/2018
Poliçe fiyatının çok uyn olması ve sigorta Danışmanı Oğuzhan Korkmaz'ın yakın ilgisi.
05/10/2018
Fiyat performans artı Gamze hanımın ilgi ve alakası.
04/10/2018
Fiyatı ve müşteri temsilcisinin anlaşılır bir dille kasko nun neleri kapsadığı ve iletişimi
04/10/2018
Müşteri hizmetlerinin yardımseverliği
03/10/2018
Müşteri temsilcisi Serkan bey, çok bilgili, bütün sorularımı çelişkisiz yanıtladı ve birçok konuda beni ikna etti.
02/10/2018
Fiyatlarınız,müşteriye yaklaşımınız,umarım size ihtiyaç duyduğum zamanda da aynı ilgi ve memnuniyeti sizden duyarım.
02/10/2018
Henüz kaskonun tüm şartlarını kullanmak zorunda kalmadım. Şu zamana kadar kullandıklarımdan mini onarımdan ve fiyattan memnun kaldım.
01/10/2018
Anlaşmalı teknik servis yerine araç markası/şirketine ait olan teknik servis şartsız kabul edilse 10 verirdim
29/09/2018
Kasko ve trafik sigortasini gonul rahatligiyla yaptim daha onceki sigorta sirketimden memnun kalmadim dedinizgibi bi kaza yaptim problemim hizli bi sekilde hallodu tum ekibe tsk.
28/09/2018
Güvenilir bulduğum için, hızlı onarım gerçekleştirebildiğim için, fiyatları makul bulduğum için , samimi ve ilgili bulduğum için. Teşekkürler GENERALİ ailesi.
28/09/2018
Doğru ve zamanında yapılan iletişim ve bilgilendirme..
21/09/2018
Hem müşteri temsilcilerinin ilgi alakaları, hemde fiyat avantajı çok başarılı. Teşekkürler Generali...
20/09/2018
Kaskoda fiyat olarak geçen sene daha iyi bu yıl artış oldu fakat diğer şirketlere göre avantajlı
18/09/2018
Generali den çok memnunum. Zaten senelerdir poliçelerimi size yaptırıyorum.
16/09/2018
İlgi ve kapsam bende teşekkür ederim
16/09/2018
Fiyat arştımam esnasında ve bu konuda bigilendirme yönünden
ikinci sebep te komşum esnafı sizlerin sgorta bayiniz olması
üçüncü en önemli neden ise fiyatınızın uygun olması dır.
13/09/2018
Güvenilir ve Hesaplı olduğunu düşündüğüm için...
12/09/2018
10 puan vermek isterdim fakat sınırlı sayıda yetkili servis anlaşması beni düşündürüyor
10/09/2018
4 yıldır tercih ediyorum. Sunduğu fiyat avantajı ve genişletilmiş kasko oluşu tercihimde etkili oldu
09/09/2018
Müşteri temsilcileri çok ilgili hertürlü konuda yardımcı oluyorlar.
03/09/2018
3 yıldır kaskomu ve sigortamı Generali'den yaptırıyorum fiyat ve hizmet olarak memnunum
30/08/2018
İDEAL OLDUĞU İÇİN ÇÖZÜM ÇABUK
29/08/2018
Müşteri temsilcisi arkadaşın ilgisi
29/08/2018
Fiyatların diğer sigorta şirketlerine göre daha uygun olması, Fakat bugüne kadar herhangi bir hazar durumu ile karşı karşıya olmadığım için bir şey diyemiyorum.
28/08/2018
Fiyatların uygun olması ve personelin uyumlu olması
28/08/2018
Caner Bey’in yardımseverliği.
15/08/2018
Zeliha hanım tarafından sağlanan üst düzey ilgi ve destekten dolayı 9 puanı uygun gördüm
14/08/2018
Sunduğunuz hizmetin kalitesi. Profesyonel ve sözünüze sadık olmanız.
06/08/2018
Eski müşterinizsem eğer bana uyguladığınız indirimin fazla olması gerektiğini düşünüyorum
03/08/2018
Avantajli olmasi ve calisanlarin gayet ilgili olmasi
02/08/2018
Sigorta danışmanı arkadaşlar çok ilgili ve alakalılar en ufak bir sorunu bile dinliyor ve en iyi şekilde ilgileniyorlar.
01/08/2018
Yakın ilgi ve uygun fiyat önerileri.
01/08/2018
Çok yakından ilgilenmeleri ve isteklerimi yerine getirmeye çalışmaları.
29/07/2018
Güvenilir, anlayışlı hizmet ; uygun ve cazip kampanya koşuları
27/07/2018
Uygun fiyat ve hasar onarımı yapılırken hiç sorun yaşamadım
26/07/2018
Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.
26/07/2018
Her konuda gerekli hassasiyeti müşteri memnuniyeti ön planda tutan bir şirket olarak tercih ediyorum.
26/07/2018
Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.
26/07/2018
Bir önceki poliçe döneminde köpeğe çarpma sonucu oluşan hasarın giderilmesinde gösterilen ilgi alaka ve tam güvence.
26/07/2018
Gorustugum satis temsilcisinin her konuda yardimci olmasi sesindeki pozitif enerjinin ve net konusmasi tekrar ulasmak istedigimde uzun bekletilmemem ve fiyat uygunlugu...
25/07/2018
İlgi alaka çok güzel ve işlemler çok hızlı seri yapılıyor.
25/07/2018
Fiyatlandırma konusunda yardımcı olmanız ve alternatif çözümler üretmeniz
24/07/2018
Poliçe aciklayici, müşteri danışmanı ilgili , hoş görülü vede samimi
24/07/2018
Ilgi alaka , Verdig,iniz hediyeler cekler herseyi cazip kilmaniz gercekten basarili
24/07/2018
Generali sigorta güzel memmunum şimdiye kadar bir ihtiyaç duymadım,bir sorun yaşamadım sigorta ve kaskonun zamanı bitmeden bilgilendiriyorlar şimdilik iyi,böyle devam edin.
21/07/2018
Sorun yaşamadığım sigortacımdan memnuniyetimi dile getirmek
21/07/2018
İlgi. Yakın zamanda yaşadığım bir problem çok kısa sürede çözüldü.
19/07/2018
Müşteri temsilcisi nazan hanım çok ilgilendi kendisinin yaklaşımı tercihimde çok etkili oldu. Teşekkür ediyorum
18/07/2018
2017'deki dolu yağışından dolayı aracımdaki hasarın sorunsuz giderilmesi ve bunun hasarsızlık inidirimimi bozmaması...
16/07/2018
2 yıldır kullanıyorum. Kazasız geçtiği için bir sorun yaşamadım. Fiyatları uygun. Teşekkürler generali ailesi
14/07/2018
Fiyat hizmet dengesinin ideal oluşu. Müşteri temsilcisinin net bile dille poliçeyi anlatması. Bunlarla birlikte sunulan ekstra hizmetler gerçekten memnun edici.
14/07/2018
Çok ilgililer ve popüler bir firma
13/07/2018
Yenileme zamanı geldiğinde fiyat farkı diğerleriyle arasında fark olmaması.
11/07/2018
Büyük olmasına güvenerek ve devamlı işlerini takip eden bir ekip olduğuna inandığımdan bu puanı verdim.
06/07/2018