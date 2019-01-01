Sıkça Sorulan Sorular

Kasko nedir? Kasko bir aracı çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetler, 3.kişilerin araca verdiği zararlar, çalınma, halk hareketleri gibi zararlara karşı güvence altına alan ayrıca yol yardım hizmetleri ile de yolda kalma durumunda çekici veya araç onarımda iken yedek araç sağlama gibi hizmetleri de içeren bir poliçe türüdür.

Kasko sigortası yaptırmak zorunlu mudur? Kasko sigortalarının zorunluluğu yoktur ancak; çarpışma, hırsızlık, doğal afet ve diğer kaza ihtimallerine karşı kasko yapmanın çok önemli bir gerekliliği söz konusudur.

Kasko yaptırmak neden önemlidir? Kasko bir aracı çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetler, 3.kişilerin araca verdiği zararlar, çalınma, halk hareketleri gibi zararlara karşı aracınızı güvence altına alan ve yol yardım hizmetleri ile yolda kalma durumunda çekici veya araç onarımda sigorta sahibine yedek araç sağlama gibi hizmetleri içeren bir poliçe türüdür. Bu da hem sizin hem de sevdiklerinizin olası tehlikelere karşı korunmasına destek olur.

Benim Kaskom'un diğer kasko poliçelerinden farkı nedir? Benim Kaskom sigortası ile ihtiyaç duymadığınız teminatlar için fazladan prim ödemek zorunda kalmaz, öncelikleriniz ve bütçenize göre kasko kapsam ve primini siz belirlersiniz. Üstelik ekstra indirim avantajlarından yararlanarak poliçenizi tamamen özelleştirebilirsiniz.

Benim Kaskom kapsamında hangi risklere karşı güvence altına alınırım? Kapsam dahilinde 5 farklı teminat paketi yer almakta ve her bir paket sizi ve aracınızı farklı risklere karşı korumaktadır. Temel Koruma Paketi Kasko poliçeleri kapsamında ödenen hasarların büyük bir kısmının sebebi çarpma veya çarpışma riskidir. Temel koruma paketi, ana ve yüksek olasılıklı hasar risklerine karşı temel korumayı sağlamaktadır. Paket dahilinde çarpma, çarpışma, yangın, cam kırılması gibi büyük risklere karşı koruma sağlanırken, Generali Yol Yardım hizmeti ile 7/24 hizmet sağlanmaktadır. Hırsızlık ve Anahtar Paketi Sektörde kasko sigortası kapsamında sunulan tüm hırsızlık risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Araç veya parçalarının çalınması, kilit mekanizmasının değiştirilmesi, plaka çalınması gibi olası hasarlar güvence altına alınırken, araç içindeki kişisel eşyalarınıza gelecek zararlar da kapsam dahilinde karşılanmaktadır. Doğal Afet ve Terör Paketi* Doğal afetler öngörülemeyen önemli hasarlara sebep olabilmekte ve araçlar için büyük risk oluşturabilmektedir. Doğal afetler ve terör teminat paketi ile deprem, dolu, sel, fırtına gibi doğal afet risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Ayrıca halk hareketleri veya terör olaylarından kaynaklanabilecek risklere karşı da koruma sağlanmaktadır. Mini Onarım ve İkame Araç Paketi Kaza veya arıza halinde, yılda 2 kez ve 10 güne kadar hizmet sağlayan "İkame Araç" hizmeti, küçük hasarların hasar dosyası açmadan giderildiği "Mini Onarım" servisi, paket kapsamında yer almaktadır. Ayrıca aracınız için genel kontrol sağlayan "Araç Bakım" hizmeti de Aile ve Genç müşterilerimize özel sunulan hizmetler ile birlikte teminat dahilindedir. İhtiyari Mali Mesuliyet ve Kişisel Koruma Paketi Bu paket ile üç farklı riske karşı araç sahibine/sürücüye genişletilmiş güvence sağlanmaktadır. Üçüncü kişilere verebileceğiniz hasarlar için ek koruma sağlayan "İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı", kaza sonucunda sürücünün ve araçtaki diğer kişilerin yaşam kaybına uğraması veya sürekli sakatlık durumu yaşanması halinde tazminat ödemesi yapan "Ferdi Kaza teminatı" ve taraf olunabilecek hukuksal problemlerde belli dava masraflarının karşılanması da paket dahilinde güvence altına alınmaktadır.

Benim Kaskom sigortasından kimler faydalanabilir? Otomobil veya kamyonet araç sahipleri için uygun bir üründür.

Minimum kaç adet teminat paketini kapsama dahil etmem gerekiyor? Temel Koruma Paketi dışındaki tüm teminat paketleri isteğinize bağlıdır. Sadece Temel Koruma Paketi’ndeki risklere karşı güvence sağlanması sizin için yeterli ise, sadece bu paket ile poliçenizi oluşturabilir, diğer teminat paketleri için fazladan prim ödemezsiniz.

Ekstra indirim avantajı mevcut mu? Evet, hasarsızlık indiriminden ayrı olarak; Özel anlaşmalı servis indiriminden veya muafiyetli poliçe indiriminden faydalanarak ekstra indirim kazanırsınız.

"Özel Anlaşmalı Servis" indirimi nedir? Dileyen müşterilerimiz, araçlarında oluşacak herhangi bir hasar durumunda yalnızca Generali Sigorta anlaşmalı özel servislerinden hizmet alacaklarını kabul ederek bu indirimden faydalanabilirler. Araçların, anlaşmalı servislerin haricinde herhangi bir başka servise götürülmesi durumunda, hasar ödemesi üzerinden belli oranda kesinti uygulanacaktır.

Benim Kaskom poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanır mı? Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Karşı araçta meydana gelen hasarlar, daha açık bir deyişle üçüncü şahısların araçlarında oluşan zararlar, trafik sigorta poliçesinden karşılanır. Ancak trafik sigorta poliçesi teminatının tamamı zarar gören üçüncü kişiye ödendikten sonra, karşılanamayan kısım için kasko poliçesi ile verilen ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girerek poliçede belirtilen teminat limitleri kadar, üçüncü şahsa ödeme yapılacaktır.

Benim Kaskom sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi? Kasko Sigortası Genel Şartlarının Menfaat Sahibinin Değişmesi başlıklı C.5. maddesine göre “Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.” Bu durumda aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun-olmasın) poliçe münfesih olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek hasar talepleri karşılanamaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı satın alan yeni ruhsat sahibi, kendi adına, kasko sigorta poliçesi tanzim ettirir.

Benim Kaskom sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi? Mevcut kasko poliçelerimizde, sigorta konusu araç mülkiyetinin poliçe vadesi içerisinde değişmesine karşın; sigortalının, poliçe vadesi bitim tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı tarife grubuna giren bir başka aracın sahibi olduğunu, Generali Sigorta’ya bildirmesi halinde, sigortasının devamı sağlanmaktadır. Bu durumda sigorta sözleşmesi, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Madde C.5. hükmü hilafına münfesih sayılmaz ve vade bitim tarihi, teminatın durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle poliçenin devamı sağlanır. Ancak sigortalının farklı kullanım tarzında bir araç alması halinde hasarsızlık indirim hakkı sona erer.

Benim Kaskom poliçe primleri, poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz? Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigortacının sorumluluğu;sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının,taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesih olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen İHTARNAMEDE borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar edilir.Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.”denmiştir. Bu çerçevede peşin tutar ödenmemişse poliçe yürürlüğe girmeyeceğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak peşin tutar ödenmiş ancak takip eden taksitlerden herhangi biri ödenmemiş ve belirtilen süreler dahilinde sigorta şirketi tarafından bilgilendirmeler yapılmışsa poliçeniz iptal olacak ve hasar gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak sigorta şirketi tarafından temerrüd durumunda bilgilendirme yapılmamışsa hasarınız muaccel olan kalan taksitleriniz düşerek ödenecektir.

Benim Kaskom sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi? Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının /kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.

Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko Sigortasının içeriğinde bulunmayan teminatlar ve Kasko Sigortası genel şartları teminat dışı durumları gibi haller mevzuatta açıkça belirtilir. Örneğin alkollü ya da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmak, sürücünün uyuşturucu madde ya da belirlenen seviyenin üstünde alkollü olması kaskonun teminat dışı halleri oluşturmaktadır.

Kasko fiyatları nasıl hesaplanır? Kasko sigortası teklifi aldığınızda hesaplanan prim aracın plaka ili, ikamet edilen il, aracın ve araç sahibinin geçmiş hasar bilgileri, aracın türü ve aracın tipi gibi özelliklere göre her araç için değişiklik göstermektedir.

Kasko sigortası fiyatımı nasıl öğrenebilirim? Generali'de kasko fiyatınızı öğrenmenin bir çok yolu mevcuttur. Bunları sıralamak gerekirse; Bize numaranızı bırakın biz sizi arayalım ve kasko bedelinizi hesaplayalım.

0850 555 55 55 nolu hattımızdan doğrudan sigorta danışmanımız ile irtibata geçin, danışmanlarımız kasko sorgulama ve kasko fiyatlarını karşılaştırma işlemlerinde size yardımcı olsun.

Sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "Fiyat Öğren" butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki formu doldurarak kasko teklifi alın ve hemen kaskonuzu uygun fiyata, kolayca yaptırın.

Pert olan aracın parasını kasko ne kadar zamanda ödeme yapar? Aracın pert olma kararının verilmesinden ve hasar dosyasındaki tüm evrakların tamamlanmasından sonra 15 gün içerisinde hasar ödemesi gerçekleştirilir.

Aracın kasko değeri nasıl hesaplanır? Kasko değeri, aracınızın kaskoya konu olacak tutarı için, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından her ay piyasadaki tüm araç modelleri ve yaşları için yayınlanan liste üzerinden belirlenen tutardır. Dilerseniz TSB 'nin web sitesinden sizde aracınızın kasko değerini öğrenebilirsiniz.Bir diğer konu ise aracın piyasa/rayiç değeridir.Aracın pert olması yahut çalınması durumunda aracın onarımı söz konusu olamayacağı için araç sahibi kişiye aracın hasar gördüğü dönemdeki piyasadaki değeri araştırılarak hasar tazmin edilir. Sen de aracının kasko değerini öğrenmek için araç kasko değeri sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsin.